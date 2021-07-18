بالكركدية.. طريقة صبغ الشعر للون الأحمر في المنزل وبدون تكاليف

يعتبر الشعر الأحمر من أكثر ألوان الشعر التي يمكن أن تُحظي بها الفتيات وتتمتع فئة قليلة جداً من الفتيات بطبيعة شعر أحمر، ويعتبر اللون الأحمر من الألوان الفريدة والجريئة التي تلجأ إليها الفتيات للحصول على التغيير خاصةً أنه يُعطي إطلالة جذابة ويؤثر على لون البشرة حيث يساعد على إنعكاس لون البشرة مما يجعلها تبدو أكثر بياضاً، وتقوم صالونات التجميل ببذل جهد كبير في تطبيق الصبغة للفتيات وعلى الرغم من ذلك لا تعتبر صالحة لصحة الشعر بسبب المواد الكيميائية المضافة على الشعر والأكسجين اللازم لتطبيق الصبغة بسبب تأثيره على الشعر ويسبب هيشان وتساقط للشعر لذلك لا تعتبر الصبغة الحل الأمثل، ويستخدم الكركدية بديلاً للصبغة عند الرغبة في تلوين الشعر باللون الأحمر لتأثيره وفاعليته القوية في صبغ الشعر، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير صبغة الكركدية في المنزل بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الكركدية لصبغ الشعر طريقة تحضير الكركدية لصبغ الشعر المكونات المستخدمة: اثنين كأس من ااماء المغلي.

ملعقتين كبيرتين من الحناء.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الجيلاتين البودرة.

كأس من أوراق الكركدية.

فنجان صغير من مسحوق الكاكاو. طريقة الاستخدام والتطبيق: نحضر سائل الكركدية عن طريق وضع كأس أوراق الكركدية في الماء المغلي ونتركها حتى مرور عشر دقائق ثم نقوم بتصفية الأوراق ونأخد الماء. إضافة بودرة الجيلاتين إلي عصير الكركدية بعد أن يصبح بارد الذي سبق تحضيره ويتم وضع الخليط على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين نسبياً. بعد ذلك يتم إضافة مسحوق الكاكاو البودرة داكن اللون وملعقتين من الحناء وتعتبر الحناء مكون أساسي لأنها يحافظ على قوة وثبات لون الشعر بعد الإنتهاء من تطبيق الوصفة، بعد ذلك يتم تقليبهم جيداً والحصول على قوام متماسك. يتم فرد صبغة الكركدية على الشعر على جميع أماكن الشعر بداية من الجذور حتى الأطراف ثم نقوم بلف الشعر ووضع غطاء على الشعر ونتركه لمدة ساعه إلي ساعتين. غسل الشعر بالماء البارد وتنظيفه جيداً من رواسب الصبغة ثم وضع بلسم لمنع الهيشان ونلاحظ كيفية تغيير لون الشعر إلي اللون الأحمر الناري الداكن أو الفاتح حسب كمية الكركدية. طريقة الاستخدام والتطبيق: الوسوم

يعتبر الشعر الأحمر من أكثر ألوان الشعر التي يمكن أن تُحظي بها الفتيات وتتمتع فئة قليلة جداً من الفتيات بطبيعة شعر أحمر، ويعتبر اللون الأحمر من الألوان الفريدة والجريئة التي تلجأ إليها الفتيات للحصول على التغيير خاصةً أنه يُعطي إطلالة جذابة ويؤثر على لون البشرة حيث يساعد على إنعكاس لون البشرة مما يجعلها تبدو أكثر بياضاً، وتقوم صالونات التجميل ببذل جهد كبير في تطبيق الصبغة للفتيات وعلى الرغم من ذلك لا تعتبر صالحة لصحة الشعر بسبب المواد الكيميائية المضافة على الشعر والأكسجين اللازم لتطبيق الصبغة بسبب تأثيره على الشعر ويسبب هيشان وتساقط للشعر لذلك لا تعتبر الصبغة الحل الأمثل، ويستخدم الكركدية بديلاً للصبغة عند الرغبة في تلوين الشعر باللون الأحمر لتأثيره وفاعليته القوية في صبغ الشعر، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير صبغة الكركدية في المنزل بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الكركدية لصبغ الشعر طريقة تحضير الكركدية لصبغ الشعر المكونات المستخدمة: اثنين كأس من ااماء المغلي.

ملعقتين كبيرتين من الحناء.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الجيلاتين البودرة.

كأس من أوراق الكركدية.

فنجان صغير من مسحوق الكاكاو. طريقة الاستخدام والتطبيق: نحضر سائل الكركدية عن طريق وضع كأس أوراق الكركدية في الماء المغلي ونتركها حتى مرور عشر دقائق ثم نقوم بتصفية الأوراق ونأخد الماء. إضافة بودرة الجيلاتين إلي عصير الكركدية بعد أن يصبح بارد الذي سبق تحضيره ويتم وضع الخليط على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين نسبياً. بعد ذلك يتم إضافة مسحوق الكاكاو البودرة داكن اللون وملعقتين من الحناء وتعتبر الحناء مكون أساسي لأنها يحافظ على قوة وثبات لون الشعر بعد الإنتهاء من تطبيق الوصفة، بعد ذلك يتم تقليبهم جيداً والحصول على قوام متماسك. يتم فرد صبغة الكركدية على الشعر على جميع أماكن الشعر بداية من الجذور حتى الأطراف ثم نقوم بلف الشعر ووضع غطاء على الشعر ونتركه لمدة ساعه إلي ساعتين. غسل الشعر بالماء البارد وتنظيفه جيداً من رواسب الصبغة ثم وضع بلسم لمنع الهيشان ونلاحظ كيفية تغيير لون الشعر إلي اللون الأحمر الناري الداكن أو الفاتح حسب كمية الكركدية. طريقة الاستخدام والتطبيق:

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