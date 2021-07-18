خطوه بخطوة طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر دون الذهاب إلى الكوافير أصبغي شعر في البيت بدون شيب، تحب دائما السيدات صبغ الشعر ويعتبر صبغ الشعر باللون الأشقر من الأمور التي انتشرت مؤخرا، حيث أنه يضيف لمسة جمالية للشعر، ولكنه قد يكون مضر لبصيلات الشعر ومكلف وذلك إذا تم صبغه داخل صابونات التجميل، لذلك سوف نقدم طرق منزلية سهلة وغير مكلفة.

خطوه بخطوة طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر دون الذهاب إلى الكوافير أصبغي شعر في البيت

صبغ الشعر باللون الأشقر

قبل أن نتعرف على كيفية صبغ الشعر اللون الأشقر لابد وأن ننوه أنه في حالة كان شعرك غامق فإنه يجب استخدام الأكسحين لتفتيح درجات الشعر ولكي تحصلي على اللون المطلوب وفيما يلي المواد اللازمة وطريقة تحضير وعمل الصبغة.

فازلين.

شامبو.

مقدار مناسب من البلسم.

فرشاة شعر.

قبعة استحمام.

عبوة صغيرة من صبغة الشعر باللون الأشقر.

مشط ذو أسنان رفيعة.

ملاقيط لتثبيت الشعر.

ملابس قديمة.

قفازات مطاطية.

منشفة قديمة.

وعاء عميق ونظيف.

المواد اللازمة لصبغ الشعر باللون الأشقر

قبل البدء في أي شيء لابد من ارتداء القفازات والملابس القديمة وذلك للحماية من آثار الصبغة.

يطبق الفازلين على الأماكن المحيطة بالشعر مثل الأذن والرقبة.

تفرغ محتويات عبوة الصبغة داخل الأناء ويتم مزجها بشكل جيد حتى تصبح خالية من أي تكتلات.

يمشط الشعر جيدا بواسطة المشط الخشبي، ثم يجزئ إلى أقسام متساوية.

يتم تطبيق الصبغة على الشعر من الأمام وحتى الأسفل إلى من الجذور وحتى الأطراف.

يغطي الشعر باستخدام قبعة الاستحمام ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل ولكن يجب فحص اللون خلال تلك الفترة.

بعد مرور الوقت المحدد اعملي على تنظيف الشعر من الصبغة وذلك من خلال غسله جيدا.

استمري في غسل الشعر حتى يصبح الماء المنساب منه صافيا.

يغسل الشعر مرة أخرى بواسطة الشامبو الخالي من الكبريت ثم يطبق البلسم.

يجفف الشعر ويمشط جيدا ثم يستخدم زيت الأرجان من أجل الترطيب.

تجنبي غسل الشعر لمدة يومين بعد صبغه.

طريقة استعمال صبغ الشعر باللون الأشقر