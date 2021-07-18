أقوي وصفة كيراتين طبيعي لفرد وترطيب الشعر المجعد بمكونات طبيعية وآمنة

معظم النساء تعشق المظهر المتميز والتألق ولذلك نقدم لهم كيراتين طبيعي لفرد الشعر بدون أي مواد كيماوية تسبب إتلاف الشعر، فمن المعروف أن البروتين الطبيعي والكيراتين هما وجهان لعملة واحدة فكلاهما يساعدنا على تقويه الشعر وإصلاح التلف ويزيد من نعومته وكثافته، وذلك عند استخدام الطرق الطبيعية، يبدأ الشعر يؤثر على الكيراتين الصناعي ويتم التخلص منه.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر

لن تحتاجين بعد اليوم لشراء العديد من مستحضرات التجميل للشعر الذي تقوم لمعالجة التلف والآخر لنعومته والآخر لكثافته، فكل ذلك في وصفة واحدة من الوصفات الطبيعية التي تعطي نفس النتيجة وأفضل من المنزل، بدلًا من الذهاب لصالونات التجميل والاضطرار لعمل الكيراتين بمبالغ باهظة.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي من المنزل

وصفة جوز الهند بالموز

المقادير:

نصف كوب من زيت جوز الهند.

نصف آخر من زيت الزيتون.

قشرتان من الموز.

باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بخلط كافة هذه المكونات، وذلك حتى يصبح الخليط ذو قوام سائل .

نضع هذا الخليط في قدر على النار حتى يصل لدرجة الغليان ولكن على نار متوسطة قليلًا

ننزع الخليط ونتركه يبرد، وقومي بوضعها في عبوة زجاجية إلا أن يصير ذو قوام سميك شبيه بالكريمة.

يجب تقسيم الشعر إلى حصل، وبعدها قومي بوضع الوصفة على الشعر بمقدار متساوي، ولكن قومي بوضع طبقة زيادة على الأطراف.

يمكن عمل التدليك لكي تتغلغل الخليط لفروة الرأس ويمنحها تحسين سريع للشعر.

مشطي الشعر وقومي بلفه وضعي عليه غطاء بلاستيك، واتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي الشعر جيدًا بالماء اولًا، ثم ضعي مقدار بسيط من الشامبو قومي بشطفة جيد.

لاحظي النتيجة بعد عمل الوصفة، والحصول على ماجة مميزة استعملي هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

لابد من عمل قدار كل مرة على حدة، حتى لا تفقد قيمة، وذلك لوجود قشور الموز الذي يحتوي على المواد الغذائية التي تساعد على حيوية الشعر بطريقة طبيعية.

هذه الوصفة تناسب جميع أنواع الشعر وليس نوع محدد فيمكن استخدام كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد من البشرة الهايش والجاف، وذلك لأن الوصفات الطبيعية تعطي نتيجة أسرع وأضمن.

طريقة تحضير وصفة جوز الهند:تنويه هام: