صبغة الشعر باللون البني المحمر بمكونات طبيعية لعمل نيو لوك العيد

صبغة الشعر باللون البني المحمر يبحث العديد من السيدات والبنات عبر مواقع الإنترنت المختلفة عن وصفات يمكن استخدامها لإعطاء شعرها مظهر لامع وجذاب إلا أن الكثيرات منهن لا يجدن ما يرغبن فيه وما يبحثن عنه، ولهذا نقدم في مقال اليوم وصفة صبغة الشعر باللون البني المحمر لكل سيدة او بنت تبحث عن وصفة تعطي لشعرها مظهر جديد ولامع تجذب إليها الأنظار.صبغة الشعر باللون البني المحمر
أصابك التعب من البحث عن صبغات تتناسب مع طبيعة شعرك الحساسة؟ وتكبدت الكثير من المال من أجل شراء أفضل منتجات صبغة الشعر؟ الأن قولي وداعاً للصبغات الصناعية التي تقوم بشرائها من الصيدليات ومحلات العطارة، فيمكنك الأن صنع صبغة خاصة بشعرك في المنزل باستخدام مكونات بسيطة غير مكلفة وتعطي نتائج فعالة ومضمونة ١٠٠٪.
نقدم لك اليوم وصفة صبغة الشعر باللون البني المحمر والتر يمكن تحضيرها في المنزل وذلك من خلال قراءة السطور التالية.مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر
- نصف كوب من القهوة العربية.
- ٢ كيس من بودرة الحناء الخضراء العادية.
- نصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
- نصف كوب من خل التفاح أو أي نوع أخر في حالة عدم توفر خل التفاح.
- بيضة.
- ماء ساخن.
- نصف كوب من عصير الليمون.
وإليكم الأن طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني المحمر داخل المنزل:
- قومي بوضع الحناء الخضراء والقهوة العربية في وعاء عميق ثم قومي بالتقليب جيداً إلى أن تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم أضيفي إلى الخليط خل التفاح أو أى نوع خل أخر قمت باستخدامه مع التقليب جيداً حتى تخلتط المكونات ببعضها جيداً .
- ضعي على الخليط السابق بياض البيضة بعد فصل الصفار عنها وقلبي جيداً.
- ثم اضيفي عصير الليمون ببطء يليه الماء وقلبي الخليط جيداً حتى يصبح مشابه للصبغة الصناعية.
- بعد ذلك قومي بإغلاق الوعاء جيداً واتركيه لمدة ساعة حتى تتم عملية التخمير
قبل وضع الصبغة على شعرك يجب تجهيزه بشكل جيد حتى تنجح الوصفة في اكسابه اللون البني المحمر، وإليكم خطوات التجهيز:
- استخدمي زيت جوز الهند في تدليك شعرك جيداً وصولاً لفروة الرأس حيث يعمل الزيت كغلاف واقي يحمي فروة الشعر ويحافظ عليها.
- تغطية رقبتك بقطعة من القماش حتى لا يتم صبغها بلون الصبغة.
- قومي بوضع الصبغة على الشعر مع الحرص على تغطيتها لجميع الشعر ووصولها للفروة.
- ضعي كيس بلاستيك على شعرك واتركيه لمدة أربعة ساعات ثم قومي بغسله بالماء والشامبو، لتحصلي في النهاية على لون شعر رائع وجذاب ولامع.
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صبغة الشعر باللون البني المحمر يبحث العديد من السيدات والبنات عبر مواقع الإنترنت المختلفة عن وصفات يمكن استخدامها لإعطاء شعرها مظهر لامع وجذاب إلا أن الكثيرات منهن لا يجدن ما يرغبن فيه وما يبحثن عنه، ولهذا نقدم في مقال اليوم وصفة صبغة الشعر باللون البني المحمر لكل سيدة او بنت تبحث عن وصفة تعطي لشعرها مظهر جديد ولامع تجذب إليها الأنظار.صبغة الشعر باللون البني المحمر
أصابك التعب من البحث عن صبغات تتناسب مع طبيعة شعرك الحساسة؟ وتكبدت الكثير من المال من أجل شراء أفضل منتجات صبغة الشعر؟ الأن قولي وداعاً للصبغات الصناعية التي تقوم بشرائها من الصيدليات ومحلات العطارة، فيمكنك الأن صنع صبغة خاصة بشعرك في المنزل باستخدام مكونات بسيطة غير مكلفة وتعطي نتائج فعالة ومضمونة ١٠٠٪.
نقدم لك اليوم وصفة صبغة الشعر باللون البني المحمر والتر يمكن تحضيرها في المنزل وذلك من خلال قراءة السطور التالية.مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر
- نصف كوب من القهوة العربية.
- ٢ كيس من بودرة الحناء الخضراء العادية.
- نصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
- نصف كوب من خل التفاح أو أي نوع أخر في حالة عدم توفر خل التفاح.
- بيضة.
- ماء ساخن.
- نصف كوب من عصير الليمون.
وإليكم الأن طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني المحمر داخل المنزل:
- قومي بوضع الحناء الخضراء والقهوة العربية في وعاء عميق ثم قومي بالتقليب جيداً إلى أن تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم أضيفي إلى الخليط خل التفاح أو أى نوع خل أخر قمت باستخدامه مع التقليب جيداً حتى تخلتط المكونات ببعضها جيداً .
- ضعي على الخليط السابق بياض البيضة بعد فصل الصفار عنها وقلبي جيداً.
- ثم اضيفي عصير الليمون ببطء يليه الماء وقلبي الخليط جيداً حتى يصبح مشابه للصبغة الصناعية.
- بعد ذلك قومي بإغلاق الوعاء جيداً واتركيه لمدة ساعة حتى تتم عملية التخمير
قبل وضع الصبغة على شعرك يجب تجهيزه بشكل جيد حتى تنجح الوصفة في اكسابه اللون البني المحمر، وإليكم خطوات التجهيز:
- استخدمي زيت جوز الهند في تدليك شعرك جيداً وصولاً لفروة الرأس حيث يعمل الزيت كغلاف واقي يحمي فروة الشعر ويحافظ عليها.
- تغطية رقبتك بقطعة من القماش حتى لا يتم صبغها بلون الصبغة.
- قومي بوضع الصبغة على الشعر مع الحرص على تغطيتها لجميع الشعر ووصولها للفروة.
- ضعي كيس بلاستيك على شعرك واتركيه لمدة أربعة ساعات ثم قومي بغسله بالماء والشامبو، لتحصلي في النهاية على لون شعر رائع وجذاب ولامع.
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