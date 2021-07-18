طرق ترطيب وتعطير الجسم بمكونات طبيعية من المنزل وعمل مخمرية بالمسك وماء الورد

طرق ترطيب وتعطير الجسم طبيعيا هي تختلف علي حسب المنتجات والمكونات المستخدمة فلكل شخص طريقه معينة لتعطير الجسم وثبات العطر فهذا يختلف من شخص لأخر علي حسب الحركة والمجهود فقد يسبب هذا التعرق الشديد مما يسبب رائحة غير مستحبة لذلك لابد من وجود طرق تساعد علي زوال رائحة العرق وتعطير الجسم بمكونات طبيعية يدوم عطرها لأكثر من يومين.

طرق ترطيب وتعطير الجسم طبيعيا

إن من أولويات العناية الشخصية هو الحفاظ علي جسم معطر خالي من الروائح المزعجة كالعرق الذي يزيد في فصل الصيف فعليكى اكتشاف بعض الخلطات الطبيعية لتعطير الجسم وترطيبه حيث أن الخلطات الطبيعية تتميز بانتعاش الجسم وترطيبه بعكس معطرات الجسم التقليدية التي تحتوي علي مواد تسبب الاسمرار وتهيج الجسم.

الزيوت العطرية

الزيوت العطرية يعتمد عليها في صناعة العطور لذا يمكن استخدامها في تعطير الجسم بدون أي إضافات

المكونات

معلقة من زيت اللافندر او زيت الورد او زيت الياسمين او زيت الليمون

معلقتين كبار زيت اللوز للبشرة

ربع كوب زيت الأطفال

طريقة التحضير

1_ يتم مزج الزيوت في زجاجة نظيفة واحتفظي بها في مكان جاف

2_ يتم وضع الخليط علي الجسم بعد الاستحمام لترطيب الجسم وتعطيره.

المخمرية الطبيعية

المخمرية من أشهر المواد المعطرة بالخليج العربي إليكي طريقة تحضيره بالمنزل برائحة عطرك المفضل.

المكونات

علبة كريم جليسوليد أو علبة فازلين

معلقة كبيرة من الجليسرين

معلقة كبيرة زيت لوز للبشرة

نصف معلقة من المسك أو العود أو اي نوع زيت عطري مفضل لديكي.

طريقة التحضير

1_ إذابة الجليسوليد أو الفازلين في حمام ماء دافئ.

2_ إضافة الجليسرين وزيت اللوز للفازلين مع التقليب جيدا

3_ بعد أن يهدأ الفازلين، وقبل أن يتجمد مرة اخرى يتم إضافة الزيت العطري المفضل لديكي ثم يترك ليتجمد يتم استخدمها في اماكن النبض ليدوم تعطير الجسم طوال اليوم.

خلطة عطرية لماء الاستحمام

طريقة سهلة وبسيطة لتعطير الجسم باستخدام المكونات في حوض الاستحمام

المكونات

عدد من أوراق الورد وأوراق الريحان والنعناع وقشور الليمون

كوب ماء

طريقة التحضير

1_ يغلي أوراق الورد والريحان والنعناع في الماء

2_ يصفي الماء المغلي جيدا ويضاف الي حوض الاستحمام

3_ الاسترخاء في حوض الاستحمام مدة نصف ساعة يمكنك إضافة ورق الورد والنعناع الطازج في ماء الاستحمام

4_ يجفف الجسم وضعي اللوشن المرطب الخاص بك.

خلطة المسك وماء الورد

المسك من أجمل الروائح الشرقية الذي يفضله الكثير من الفتيات

المكونات

صابونة دوڤ أو صابونة أطفال

نصف معلقة زيت مسك

نصف كوب ماء ورد

طريقة التحضير

1_ تبشر الصابونة وتنقع في ماء الورد طوال الليل

2_ يقلب الخليط جيدا حتي يتجانس ثم إضافة زيت المسك ويخلط جيدا

3_ ضعي طبقة رقيقة علي الجسم الرطب ويترك عشر دقائق

4_ افركي الجسم بالليفة والماء الدافئ ثم يجفف الجسم وضعي اللوشن المرطب لديكي، كما يمكن إضافة زيت المسك للوشن للحصول علي جسم معطر.