تحذير من زيادة تمزق عضلات الكتف عند الشباب

تتزايد في الآونة الأخيرة، الام مصاحبة للكتف بسبب تمزق عضلات الكتف وهي مشكلة شائعة بين العديد من كبار السن أو الذين يمارسون أعمالاً شاقة أو تمارين رياضية عنيفة.

لكنها باتت تظهر بشكل خاص بين صفوف الشباب، وهو ما حذر منها الدكتور أحمد عيسى، استشاري جراحة العظام في مستشفى "آدم فيتال" بدبي بناء على ما نشر على موقع صحيفة "الإمارات اليوم".

وتحدث الأخصائي في حديثه للصحيفة الإماراتية، عن تزايد إصابات عضلات الكتف العميقة في دولة الإمارات بين صفوف الشباب من عمر 30 عاماً. وتعد إصابات الكتف العميقة من المشاكل الشائعة في الدولة ويزيد الإصابة بها مع التقدم بالسن.

وبحسب د. عيسى، فإن حوالي 30-40% من كبار السن فوق 70 عاماً يعانون من مشاكل تمزق عضلات الكتف، التي تحصل نتيجة الاستخدام المتكرر للكتف أو بسبب تعرضه لصدمة. كما يمكن الإصابة بالتمزق العضلي للكتف جراء استخدام الكتف بشكل مفرط أثناء القيام بالأعمال المنزلية، وحمل الأشياء الثقيلة، وممارسة الرياضة من دون إحماء، وإبقاء الكتف في وضعية واحدة لوقت طويل.

اعراض وعلاج تمزق عضلة الكتف

فيما يتعلق بالأعراض، فإنها تختلف باختلاف مكان الإصابة، ومن أبرزها الشعور بألم عند رفع الذراع أو خفضها، وجدث ضعف في الذراع عند تحريكها.

ونصح د. عيسى بضرورة مراجعة الطبيب في حال الشعور بألم في الكتف لتجنب المضاعفات الجانبية، والذي يوصي بإجراء بعض الفحوصات اللازمة منها استخدام الاشعة الأمواج فوق الصوتية، والرنين المغناطيسي.

أما طرق علاج تمزق عضلة الكتف، فتختلف أيضاً باختلاف الحالات المصابة، إذ أن بعض هذه الحالات قد تتطلب فقط العلاج الطبيعية لتقوية العضلات ودعم الكتف وزيادة المرونة. وبحسب د. عيسى، قد يرى الطبيب أن الراحة والحد من الحركة دوت الخليج إحدى طرق العلاج، وبناء عليه يصف بعض الأدوية المضادة للإلتهابات، للحد من الألم والتورم الناجم عن التمزق العضلي.

وبالنسبة للجراحة، أوضح د. عيسى أن اللجوء لهذا الخيار يكون بعد عدم استجابة الكتف للعلاج الطبيعي، ووجود ضعف فيها خاصة عند فقدان الكتلة العضلية وتزايد الدهون فيها. وتحصل الجراحة باستخدام المنظار بثقوب صغيرة.

مع الإشارة إلى ان 30-40% من حالات تمزق عضلة الكتف تحتاج إلى الجراحة، فيما النسبة الباقية تحتاج فقط للعلاج الطبيعي. أما في حالات التدهون الشديد لأعراض التمزق العضلي، فإن الطبيب يضطر للتدخل الجراحي، ونسبة نجاح أو فشل الجراحة يتوقف على حجم التمزق وتزايد الشحم بالعضلات، وفقاً للدكتور عيسى.

ما هو تمزق عضلات الكتف

يشير موقع "ويب طب" إلى أن تمزق عضلات الكتف قد يحصل نتيجة المرونة أو الإصابة الشديدة أو الحركة المتكررة، ما يزيد الضغط على الأنسجة الرخوة في العضلات والأوتار التي تربط بين العضلات والعظام، والأربطة ما بين العظام.

وقد يصيب هذا التمزق مجموعة من الهياكل المهمة في منطقة الكتف دوت الخليج التالية:

الكفة المدورة: من أكثر أنواع التمزقات شيوعاً، وهي عبارة عن تجمع من الأوتار والعضلات المحيطة بالكتف، وهي تمنح الكتف نطاق واسع للحركة في جميع الاتجاهات، وتعمل على تثبيت الكتف .

ويمكن أن يحصل تمزق في واحدة من العضلات والأوتار التي تربط الذراع بالكتف، وقد يكون التمزق بصورة كلية أو جزئية.