طريقة تحضير كيك الخلاط أسرع وأحلى كيك شاي يومي بدون مجهود للمبتدئات، نقدم لك اليوم كيكة الخلاط السريعة خفيفة للغاية على المعدة ويسهل تحضيرها. حيث تسعى كل سيدة مبتدئة في عالم الحلويات وصنع الكعك والتحليات المثلجة السريعة إلى تعلم طريقة سريعة لتحضير كيك لذيذ، يمكنك تحضير هذا الكيك يومياً بدون مجهود يذكر وفي خلال دقائق معدودة، ويتم تقديمه بجانب الشاي الذي يتم تناوله يوميا كل صباح لذيذ وخفيف على المعدة ويناسب الكبار والصغار.

طريقة تحضير أحلى كيك شاي يومي

تتكون وصفة كيك الخلاط السريع من مكونات بسيطة جميعها بدرجة حرارة الغرفة وهي عدد 4 بيضات، كوب من زيت الذرة، كوب من الزبادي الطبيعي، 2 كوب من الدقيق، كوب من السكر، ملعقة صغيرة من الفانيليا، 2 ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. يتم تجهيز الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180، ثم يتم تحضير القالب الذي سوف توضع فيه الكيك، لأنه يجب بعد تحضيرها تفريغ المحتويات في القالب وادخلها إلى الفرن على الفور، مع تغليف القالب بالقليل من الزبدة أو السمن من الداخل، يتم وضع الزبادي في الخلاط الكهربائي ويمكنك استبداله بالعجان أو المضرب الكهربائي، ثم يتم إضافة الزيت والسكر ويتم الخفق لمدة دقيقتين، ثم يتم تفريغ كوب واحد من الخليط ويُترك جانباً.

طريقة عمل كيك الخلاط في المنزل

ثم يتم إضافة البيض والفانيليا علي بقية الخليط المتواجد في الخلاط الكهربائي، ثم يتم الخفق مرة أخرى لمدة 5 دقائق، ثم تفريغ الخليط في وعاء عميق ثم يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر في الوعاء. يتم استخدام المضرب اليدوي والتقليب برفق بين كافة المكونات، حتى التأكد من اندماج كافة المكونات وتحويلها إلى قوام واحد، ثم يتم وضع الخليط في قالب الكيك. يمكنك خبز الكيك على هذا الوضع أو إضافة أي نوع من الفواكه.

على سبيل المثال يمكنك تقطيع التفاح إلى قطع رقيقة وإضافته أعلى الكيك بعد إزالة القشرة منه، ثم يتم وضعه في منتصف الفرن، على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 35 إلى 40 دقيقة، ويمكنك اختبار نضجها والتأكد من جاهزيتها بإستخدام عود خشبي، وبعد إخراجها يتم وضع الصوص وهو كوب خليط الزبادي والزيت والسكر الذي سبق تحضيره، واستمتع بالطعم الرائع مع أسرع كيك شاي يومي.