أفضل مزيل عرق بالشبه خطوات عمل مزيل العرق بالشبه والمسك

مزيلات العرق بالشبه خطوات عمل مزيل العرق بالشبه والمسك , يتميز الشبه بالرائحة الطيبة , ومزيلات عرق الشبه ينصح بها أخصائي الجلدية بشدة , حيث انه غير مضطر للبشرة ولا يسبب الحساسية وامن بشكل كامل علي كل أنواع البشرة , ويمكن صنع مزيل عرق بالشبه بكل سهولة من منزلك وبمكونات بسيطه , كما أنه أشتهر في أنحاء بسبب قدرته علي إزالة رائحة العرق والسموم التي تخرج من تحت الجلد , لذلك نقدم لكي طريقة عمل مزيلات عرق بالشبه بخطوات بسيطة .

خطوات عمل مزيل العرق بالشبه والمسك

المكونات : سبعة معالق كبيرة من الشبه وملعقة كبيرة من المسك

خطوات التحضير : اخلطي المكونات التي أخضرتيها ( الشبه والمسك ) معا جيدا حتي تمام التجانس , قومي بوضعهم في وعاء محكم الغلق

طريقة الاستخدام : ادهني من الخليط السابق برفق تحت الإبط , وأماكن خروج العرق

مزيل العرق بالشبه وزيت الأوكالبتوس

يتميز هذا المزيل باحتوائه علي مكونات بسيطة وغير مكلفه وفعال في الوقت ذلته لإزاله رائحة العرق

خطوات تخضير مزيل العرق بالشبه وزيت الأوكالبتوس كما يلي :

أولا أحضري ( كوبا من الماء – خمسة عشر قطرة ن زيت الأوكالبتوس – ربع كوب بندق ساحرة – ملعقة كبيرة شبه ) , أذيبي مسحوق الشبه في الماء , أضيفي باقي المكونات وحركي حتي يختلطوا جيدا , ضعي الخليط في زجاجة بخاخ , رشي الأماكن التي تفرز العرق باستخدام المزيل , افعلي هذا بعد الاستحمام من اجل افضل النتائج

الشبه وجوز الهند لإزاله رائحة العرق

هذا الخليط له فوائد عدة منها , إن الشبه ينقي الجلد ن السموم والروائح الكريهة , لكن جوز الهند يقوم بتهدئة الجلد وشفائه , جوز الهند والشبه للتخلص من رائحة العرق الخطوات كما يلي :

بوعاء نظيف ضعي :

– ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

– ثماني ملاعق كبيرة من مسحوق الشبه

– ثماني ملاعق كبيرة من دقيق الذرة

– عشر قطرات من زيت اللافندر

امزجي المكونات السابقة جيدا في الوعاء حتي تتكون عجينه , يمكني استخدام هذه العجينة عن طريق وضعها مباشرة تحت الإبطين , بهذا نكون قد قدمنا لكي افضل واشهر وصفات الشبه من اجل إزاله رائحة العرق لتخضريها بكل سهولة