طريقة تحضير كباب الحلة وكفتة الحاتي أفضل وصفات اللحم لعيد الأضحى المبارك

كباب الحلة بالبصل ووصفات اللحم لعيد الأضحى المبارك افضل وأسهل وصفات للعيد ٢٠٢١ , في العادة يتناول الأصدقاء والعائلات أطباق اللحم بأنواعها المختلفة في عيد الأضحى المبارك ، لقد وجدنا أعداد كبيره من عمليات البحث حول وصفات اللحم ، خاصة بعد اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يناول الأشخاص اللحم احتفالا بعيد الأضحى ، الغني والفقير حيث انه من اشهر مظاهر الاحتفال بالعيد تناول إطباق اللحم ، لذلك نعرض لكم بعضا من اشهر وصفات لأعداد أطباق اللحم في المملكة العربية السعودية

طريقه عمل كباب الحلة بالبصل

اشتهر هذا الطبق في كل أنحاء العالم ، فبالرغم من طعمه اللذيذ ، إلا انه سهل وغير مكلف للوقت والمجهود ، وهو من اكثر التي نرجحها لكي سيدتي لأعدادها في عيد الأضحى المبارك

مقادير إعداد كباب لحم الخروف كما يلي :

اثنين كيلو لحم خروف بلدي نصف كوب من زيت الزيتون ملعقه كبيره خل ابيض ملعقه صغيره كمون ونصف ملعقه صغيره كزبره نصف ملعقه من البابريكا ملعقه صغيره ثوم مفروم ثمره فلفل حلو ثمره بصل

خطوات تحضير كباب لحم الخروف كما يلي :

أولا قومي بوضع الخل والكمون والكزبرة والبابريكا والثوم المفروم واخلطي جيدا حتي تتجانس المكونات تماما ، بعد ذلك قومي بتقطيع اللحم الي مكعبات ثم قومي بوضعها في الخليط السابق ، ضعي اللحم بالتتبيله في ورق النايلون ، ثم اتركي اللحم في التتبيله لمده كافيه حتي تتغلغل التتبيله داخل مكعبات اللحم ، بعد ذلك قومي بوضع اللحم في أسياخ ثم ضعي عليه البصل والفلفل ، قومي بوضع زيت الزيتون علي أسياخ اللحم ، قومي بتقليب اللحم علي كل الجوانب حتي ينضج اللحم ،و صحه وعافيه

طريقه عمل كفته الحاتي المشوية

حازت الوصفات المشوية علي شهره كبيره ، فبجانب كونها صحيه وغير مضطره بالجسم ، آلا إنها تتميز بالمزاق الرائع ايضا وحصلت علي أعجاب ملايين من الأشخاص ، اللحم المشوي افضل بكثير من المقلي الغني بالزيوت والمضر بصحة القلب مقادير عمل الكفتة المشوية

عدد اثنين فص ثوم مفروم

ثمره بصل مقطعه

كوبين من أوراق البقدونس

كيلو من اللحم الضاني

كيلو من اللحم المفروم

شريحة خبر المحمص المنقوع في الماء

ملعقه صغيره ملح

ملعقه صغيره فلفل اسود

ملعقه ونصف بهارات

ملعقه صغيره فلفل حار وهيل اسود وجوزه الطيب و السماق

نصف ملعقه صغيره بابريكا

شرائح طماطم وبصل

سلطه طحينه

خطوات عمل الكفتة المشوية

ادهني شبكات الهواء بالزيت وقومي بتسخينها مسبقا ، وقومي بنقع الأسياخ في الماء ، قومي بوضع الثوم والبصل والبقدونس في الكبة ، أضيفي اللحم والبهارات واخلطي جيدا حتي تمام التجانس ، ضعي اللحم علي الأسياخ ، في صنية قومي بوضع ورق الزبدة وضعي بها الأسياخ المليئة باللحم ، ضعي الكفتة علي شواية الغاز واتركيها تُطهي علي درجه حراره متوسطه ، قدمي الكفتة مع الخبر وسلطه الطحينه والبصل والطماطم وبالهناء والشفاء