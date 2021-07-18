طريقة عمل أحلي فتة بالموزة الضأني شهية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

بعتعتبر فتة بالموزة الضأني ، من أشهي وألذ المـأكولات الشعبية المشهورة، هي طعام شعبي في بلاد الشام ومصر والسودان، ويتناولها الصائمون في شهر رمضان عند الإفطار، وهي أكلة شبيهة بأكلة الأثرياء في دول الخليج، وأصبحت حالياً أكلة رئيسية في متناول الجميع، هي من الأكلات الشعبية الشهيرة والتي تكاد لا تخلو من المائدة المصرية في المناسبات، فهي من أشهر وأبسط أنواع الفتة في العالم، وهي طعام شعبي في بلاد الشام يتم تناوله خاصة في عيد الأضحى، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فتة بالموزة الضأني بخطوات سهلة وبسيطة في متناول الجميع.

مكونات عمل فتة بالموزة الضأني

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات هذه الفتة الشهية وللذيذة في المنزل وهي كما يلي:-

3 ملاعق كبيرة من السمنة.

2 كوب أرز مصري.

3 كوب من الخبز المقطع.

2 كوب عصير طماطم.

موزة ضأني.

بصلة مقطعه وبصلة مفرومة.

كرفس مقطع.

5 ملاعق من الثوم المفروم.

معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.

معلقة صغيرة من البهارات.

2 ورق لورا وحبهان.

رشة ملح ومكعب مرقة.

نصف معلقة من فلفل الأسود.

5 ملاعق زيت.

ربع كوب من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل فتة بالموزة الضأني بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-