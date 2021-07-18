تونر ماء الخيار والليمون هو أحد الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة ويحتوي على فوائد كلا من الخيار والليمون ويعملون على تنقية البشرة بشكل طبيعي عوضا عن أنواع التونر الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية كما أنها لا تكون فعالة بالشكل المرغوب فيه عوضا عن ثمنها المرتفع كما أن تونر مااء الخياار والليمون لا يحتوي على أي مواد حافظة أو كيميائية فهو طبيعي مئة بالمئة وليس له أي أعراض جانبية عدا في حالة وجود حساسية من أحد المكونات التي في الوصفة كما أنه يوجد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل كريم البقدونس والنشا لتبييض البشرة وماسك النشا والحليب لتفتيح وتنعيم البشرة وماسك الليمون والنشا لشد الجلد وتفتيح البشرة وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل تونر ماء الخيار والليمون.

مكونات تونر ماء الخيار والليمون

يتكون تونر مااء الخياار والليمون الفعال من مكونات متوفر في كل البيوت وهي كالآتي:

ثمرة خيار كبيرة.

عصير ثمرة ليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل طريقة عمل تونر ماء الخيار والليمون الفعال جدا لنقاء طبيعي وبشرة بلا مشاكل وهي كالتالي:

تقوم ببشر ثمرة الليمون بشرا ناعما.

بعد ذلك نقوم بعصر الخيار الذي قمنا ببشره حتي نخرج جميع كمية الماء الموجودة فيه.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة عصير ثمرة الليمون إلي ماء الخيار الذي لدينا ونقلبهم مع بعضهم البعض.

ويكون بعد ذلك التونر جاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

طريق استعمال التونر تختلف حسب قوة المكونات التي بداخل الوصفة وطريقة استعمال التونر كالتالي: