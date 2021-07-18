طريقة عمل صابونة النشا الرهيبة في تفتيح الوجه والمناطق الحساسة مثل الإبطين والبكيني

طريقة عمل صابونة النشا المعجزة في تفتيح مناطق الجسم الداكنة التي يعاني منها الكثير، ولكثرة ما انفقناه في شراء الغسول والصابون الجاهز بدون فائدة حاولنا أن نقدم لكم طريقة عمل هذه الصابونة المذهلة في التبييض، لذلك ننصح كل فتاة وكل مدام باستخدام الصابون الطبيعي الذي يتم تحضيره في المنزل لضمان مكوناته وعدم احتوائه على بعض المواد الكيميائية الضارة، والصابونة هذه تتكون من النشا وماء الورد والليمون وزيت اللوز الحلو وزيت الزيتون وكل هذه المكونات له دور كبير في إظهار نتائج لن تصدق، واليوم سوف نعرض لكم طريقة تحضير واستخدام صابونة النشا ومكوناتها بالتفصيل.

مكونات عمل صابونة النشا المذهلة

تعد مكونات عمل صابونة النشا من أبسط المكونات وأرخصها سوف نتعرف عليه الآن وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من النشا.

فنجان صغير من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

صابونة صغيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة واحدة من الليمون مبشورة.

نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

تعتبر طريقة عمل هذه الصابونة من أجود الطرق وأفضلها سوف نقدمها لكم بالتفصيل وهي كالتالي:

نحضر إناء ونضع به كمية ماء الورد المحددة ونضعه على النار ونتركه حتى يسخن قليلاً. بعد ذلك نقوم باضافة الصابونة المبشورة وقلبهم مع بعض جيداً حتى يتدخلوا معاً. ثم نضع عليهم نصف كوب عصير الليمون ونقلب أيضاً. عند ملاحظة عدم تجانس الخليط نضيف زيت الزيتون ثم زيت اللوز الحلو مع التقليب. كذلك نقوم باضافة كمية النشا واحدة تلو الأخرى، ثم نضع الليمونة المبشورة ونحرك حتى يتم تجانس الخليط. ثم نسكب الخليط في وعاء من الزجاج مناسب ونقوم بغلقها جيداً. نضع بعد ذلك الوعاء في الثلاجة حتى يتماسك ثم نستخدمه.

بعض الارشادات المهمة لعمل هذه الصابونة

لكل شئ العديد من القواعد والارشادات التي يجب إتباعها لنجاحه لذلك نقدم لكم بعض النصائح لعمل هذه الصابونة وهي كالتالي: