أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

تعد الكبسة السعودي، من أفضل وأحلى الأكلات المشهورة، تعد من أفضل الوصفات المميزة، التي تحرص جميع النساء علي تقديمها في العزومات، فهي اكلة مشهورة ومعروفة جداً، فهي تعد من أشهي وألذ الأكلات ألذيذة، وتتميز بسرعة تحضيرها، فهي تتميز بطعمها المختلف والرائع، وتتميز دائماً بمذاقه الخاص، ولكي تحصلي علي هذا المذاق الشهي، عليكي أتباع الخطوات الصحيحة لتحضيرها، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكبسة السعودي بأسهل وأبسط الطرق.

مكونات عمل الكبسة السعودي

سوف نتعرف الأن من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الكبسة السعودي وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة الضأن.

ثلاث أكواب من الأرز منقوعين لمدة تلت ساعة.

4 حبات من البصل المفروم.

كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.

2 من حبات الجزر المبشور.

معلقة صغيرة من بشر قشر الليمون.

نصف كوب زيت.

معلقة كبيرة قرفة.

نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.

معلقة ونصف قرنفل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة كمون.

معلقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نعرض لحضرتكم من هنا طريقة تحضير الكبسة السعودي بأسهل الطرق وهي كالاتي:-

يتم خلط جميع البهارات مع بعض جيداً، ونتركهم جانباً، نضع حلة متوسطة الحجم علي النار، ونضع فيها الزيت ويترك حتي يسخن، ثم نضيف إليه البصل المفروم، ويقلب حتي يتغير لونه إلي الذهبي. نقوم بإضافة قطع اللحم عليه مع الاستمرار في التقليب الجيد، حتي يتغير لون اللحم إلي الون البني، يتم وضع معلقة كبيرة من مكونات البهارات مع التقليب الجيد، ويضاف الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم. نقوم بإضافة الماء وتترك المكونات علي النار حتي ينضج اللحم، حتي تتسبك المكونات ثم يضاف إليهم الملح، نقوم بتصفية الأرز ويضاف علي المكونات ويصب علية ماء ويترك حتي الغليان. تترك الكبسة علي النار الهادئة حتي ينضج الأرز، يتم غرف الكبسة في طبق كبير لتقديم وتقدم سخنة بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كباب الحلة باللحمة الضأني

سوف نتعرف علي خطوات عمل كباب الحلة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-