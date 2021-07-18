ماهي فوائد الخس للمعدة، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تتحقق بفضل احتواء الخس على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة لصحة المعدة وللجسم ككل، ويعد الخس أحد أفضل أنواع الخضروات الورقية وأشهرها، فهو يكاد يكون مكون رئيسي لدى شعوب العالم عند إعداد السلطات الطازجة، وعن فوائده عددها موقع "الاستشاري" الطبي وهي:

فوائد الخس للمعدة:

الخس غني بالألياف النباتية كما أنه غني بالماء والمعادن والفيتامينات الرئيسية وحتى مضادات الأكسدة، لذلك فهو يحقق الفوائد التالية للمعدة.

تحسين صحة المعدة وتقويتها.

التخلص من آلام المعدة والتقلصات.

مساعدة المعدة على هضم الأطعمة وتخفيف العبء عليها.

تحسين عملية الهضم.

علاج عسر الهضم.

علاج مشاكل الإخراج مثل الإمساك.

تنظيم حركة الأمعاء مما يعود بالفائدة على المعدة.

يساعد على طرد السموم من الجسم مما يعزز صحة المعدة.

يقلل من خطر الإصابة بمرض سرطان القولون والمعدة.

يساعد على التخلّص من التهابات الأمعاء والجهاز الهضمي.

يساعد المعدة في التخلص من الغازات والانتفاخ.

فوائد الخس الصحية:

المعادن وأهمها الحديد والنحاس متوفرة في الخس مما يجعل الخس مفيد في علاج فقر الدم.

المضادات المتعددة في الخس تجعل تناوله مفيد في علاج الأمراض الالتهابية ومنها التهابات المسالك البوليّة، والتهابات المفاصل.

من أهم فوائد الخس للصحة الوقاية من هشاشة العظام بسبب احتوائه على الكالسيوم والفسفور وفيتامين ك.

ينصح الحامل بتناول الخس للوقاية من تشوهات وعيوب الأجنة بفضل احتوائه على حمض الفوليك.

تناول الخس يساهم في علاج اضطرابات النوم ومنها الأرق.

مضادات الأكسدة في الخس تقاوم الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية، وتناوله يساهم في الوقاية من سرطان الثدي، والرئة، والمعدة، والفم، والحنجرة، والمريء.

الخس مهم لصحة العيون وهو يحميها من الأمراض بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة ومنها اللوتين والزياكسانثين.

المواد الغذائية في الخس تؤثر بشكل مباشر على الدماغ وتحمي الجسم من الأمراض المرتبطة به ومنها مرض ألزهايمر والتدهور المعرفي.

يعرف عن الخس فوائده المهمة للقلب بسبب احتوائه على فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ج لذلك فهو يحسن ضغط الدم ويخفض الكوليسترول الضار مما يساعد في وقاية القلب من الأمراض.

الخس يساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم ويحسّن عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يعزز مناعة الجسم.

من فوائد الخس تخفيض مستويات السكر في الدم، وتحسين إنتاج الأنسولين لذلك فهو مفيد لمرض السكري.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.