تعرفي على طريقة عمل كبدة بانيه في المنزل وهي واحدة من الوصفات الجديدة والرائعة يتم تقديمها في المطاعم الكبيرة نظرًا لمذاقها الرائع يعجب بها جميع الأشخاص، ولذلك تبحث ربات البيوت عن مقادير تحضيرها في المنزل مثل المطاعم، وفي هذا الموضوع نذكر لك مقادير تحضير كبدة بانيه وخطوات العمل التي يتم اتباعها في المطاعم.

مقادير عمل كبدة بانيه في المنزل

يجب تجهيز المقادير الصحيحة أولاً قبل البدء في تحضير طبق كبدة بانيه، وهذه هي المقادير التي يتم استخدامها في المطاعم:

مقادير كبدة بانيه:

شرائح الكبدة.

بيض.

البقسماط.

الدقيق.

بهارات اللحمة.

بابريكا.

جوز الطيب.

الكزبرة الجافة.

الكمون.

فصوص الثوم.

الفلفل الأسود.

خل.

الليمون.

البصل.

الماء.

زيت غزير للقلي.

مقادير عمل الطحينة:

لا يكتمل جمال هذه الوصفة بدون استخدام الطحينية ووضعها على الكفتة بعد تحضيرها، وكن أجل تجهيز طبق طحينة مميز عليك تجهيز المكونات التالية:

طحينة.

خل.

عصير ليمون.

ثوم مفروم.

كمون.

شطة.

مقادير عمل صوص الكبدة:

كذلك يمكن عمل صوص الكبدة وإضافتها عليها بجانب الطحينة أثناء تناولها، ولتحضيره عليكِ تجهيز المكونات التالية:

طماطم مفرومة.

فصوص من الثوم.

خل.

صلصة الطماطم.

أنصاف شيري.

الفلفل الأخضر والأحمر.

طريقة عمل كبدة بانيه

طريقة عمل صوص الكبدة:

تضاف الطماطم المفرومة على صلصة الطماطم والمكونات الأخرى والفلفل الأحمر والأخضر.

توضع المكونات على النار حتى تتسبك.

تحضير التتبيلة:

نخلط كل من الخل مع القوم وماء البصل وعصير الليمون.

نضيف التوابل والفلفل الأسود والملح على الخليط السابق ونقلب مرة أخرى.

نايل شرائح الكبدة في الخليط السابق قبل القلي.

نقلب شرائح الكبدة في طبق به دقيق، ثم نقلبه في البيض الممزوج مع البقسماط والخل.

نحضر الزيت الغزير للقلي.

نقلي الكبدة في الزيت.

تحضير الطحينة: