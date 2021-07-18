طريقة عمل كريم الأرز والحليب الطبيعي لبشرة ناصعة وشديدة البياض

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يُعد كريم الأرز والحليب ، من أكثر الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة والجسم كله بشكل ملحوظ وشديد البياض، يحتوي أيضاً على مكونات مرطبة للبشرة بالنسبة للأشخاص الذين يُسبب لهم الأرز جفاف للبشرة، ويحتوي الأرز الأبيض على كثير من الفوائد والعناصر الجمالية التي تغذي البشرة، ويكثر استخدامه في كثير من البلدان لما يحتوي عليه من عناصر مهمة، وهو مفيد جداً للبشرة وأيضاً للشعر كما أنه يدخل في عمل كثير من الوصفات الطبيعة، وهو بديل آمن جداً لكثير من المستحضرات التجميلية الصناعية، ومن أهم استخداماته هو استخدامه كاكريم طبيعي وذلك بمزجه مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى، واستخدامه لتفتيح البشرة والجسم كله في وقت قصير جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الأرز والحليب الطبيعي لتفتيح البشرة والعناية بها.مكونات عمل كريم الأرز والحليب للبشرة
يتكون الكريم من مكونات طبيعية ومتوفرة داخل المنزل وهي كالآتي:ـ
- كوب من الأرز الأبيض.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ملعقة كبيرة من زيت الورد.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من جيل الصبار.
يحتوي كريم الأرز والحليب على فوائد هامة جداً للبشرة ويتم تحضيره بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- يتم غسل الأرز الأبيض ثم يتم تصفيته من الماء، ثم يتم سلقه علي نار متوسطة مع حوالي مقدار كوب من الماء.
- يترك حتي ينضج تماماً مع مراعاة تقليبه من حين لآخر حتي تتكون لدينا عجينة من الأرز.
- يرفع من على النار ويترك لكي يهدئ قليلاً ثم يتم خلطه في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إليه الحليب تدريجياً حتي يصبح الخليط ناعم جداً ويشبه الكريم.
- نستخدم طبق صغير ونضع به حوالي ثلاث ملاعق من خليط الأرز والحليب، ثم نضيف إليه ملعقة من العسل.
- ثم يضاف إليه ملعقة صغيرة من جل الصبار وملعقة من زيت الورد، ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً.
- يصب الخليط في عبوة فارغة ومعقمة، ويتم حفظه داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.
طريقة استخدام الكريم
يعد هذا الكريم صالح الاستخدام للوجه والجسم بشكل عام ويتم تطبيقه كالآتي:ـ
- يتم غسل الوجه جيداً وتنظيفه بالماء، أو يمكن استخدام صابون طبيعي لتنظيف الوجه.
- يوضع طبقة من الكريم على الوجه ماعدا منطقة ما حول العينين، ويتم توزيعه بشكل جيد يترك الماسك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء العادي.
- يمكن تطبيق الماسك على الرقبة أو الركبتين، فهو يعمل على تفتيح هذه المناطق بشكل كبير.
يحتوي ماسك الأرز على مكونات بسيطة وطريقة تحضيره سهلة جداً ويتم عمله كالآتي:ـ
- نستخدم حوالي ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون ناعم جداً ثم نضيف إليهم ربع ملعقة صغيرة من الكركم، ونمزج المكونات معاً.
- ثم نضيف إليهم ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض تماماً ثم نضع الماسك لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة.
- يغسل الوجه جيداً ثم يوضع الماسك على البشرة، ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.
- ثم يدهن الوجه بكريم مرطب مناسب للبشرة، يفضل عدم استخدام الماسك للأشخاص الذين لديهم حساسية من الليمون.
الوسوم
يُعد كريم الأرز والحليب ، من أكثر الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة والجسم كله بشكل ملحوظ وشديد البياض، يحتوي أيضاً على مكونات مرطبة للبشرة بالنسبة للأشخاص الذين يُسبب لهم الأرز جفاف للبشرة، ويحتوي الأرز الأبيض على كثير من الفوائد والعناصر الجمالية التي تغذي البشرة، ويكثر استخدامه في كثير من البلدان لما يحتوي عليه من عناصر مهمة، وهو مفيد جداً للبشرة وأيضاً للشعر كما أنه يدخل في عمل كثير من الوصفات الطبيعة، وهو بديل آمن جداً لكثير من المستحضرات التجميلية الصناعية، ومن أهم استخداماته هو استخدامه كاكريم طبيعي وذلك بمزجه مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى، واستخدامه لتفتيح البشرة والجسم كله في وقت قصير جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الأرز والحليب الطبيعي لتفتيح البشرة والعناية بها.مكونات عمل كريم الأرز والحليب للبشرة
يتكون الكريم من مكونات طبيعية ومتوفرة داخل المنزل وهي كالآتي:ـ
- كوب من الأرز الأبيض.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ملعقة كبيرة من زيت الورد.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من جيل الصبار.
يحتوي كريم الأرز والحليب على فوائد هامة جداً للبشرة ويتم تحضيره بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- يتم غسل الأرز الأبيض ثم يتم تصفيته من الماء، ثم يتم سلقه علي نار متوسطة مع حوالي مقدار كوب من الماء.
- يترك حتي ينضج تماماً مع مراعاة تقليبه من حين لآخر حتي تتكون لدينا عجينة من الأرز.
- يرفع من على النار ويترك لكي يهدئ قليلاً ثم يتم خلطه في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إليه الحليب تدريجياً حتي يصبح الخليط ناعم جداً ويشبه الكريم.
- نستخدم طبق صغير ونضع به حوالي ثلاث ملاعق من خليط الأرز والحليب، ثم نضيف إليه ملعقة من العسل.
- ثم يضاف إليه ملعقة صغيرة من جل الصبار وملعقة من زيت الورد، ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً.
- يصب الخليط في عبوة فارغة ومعقمة، ويتم حفظه داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.
طريقة استخدام الكريم
يعد هذا الكريم صالح الاستخدام للوجه والجسم بشكل عام ويتم تطبيقه كالآتي:ـ
- يتم غسل الوجه جيداً وتنظيفه بالماء، أو يمكن استخدام صابون طبيعي لتنظيف الوجه.
- يوضع طبقة من الكريم على الوجه ماعدا منطقة ما حول العينين، ويتم توزيعه بشكل جيد يترك الماسك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء العادي.
- يمكن تطبيق الماسك على الرقبة أو الركبتين، فهو يعمل على تفتيح هذه المناطق بشكل كبير.
يحتوي ماسك الأرز على مكونات بسيطة وطريقة تحضيره سهلة جداً ويتم عمله كالآتي:ـ
- نستخدم حوالي ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون ناعم جداً ثم نضيف إليهم ربع ملعقة صغيرة من الكركم، ونمزج المكونات معاً.
- ثم نضيف إليهم ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض تماماً ثم نضع الماسك لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة.
- يغسل الوجه جيداً ثم يوضع الماسك على البشرة، ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.
- ثم يدهن الوجه بكريم مرطب مناسب للبشرة، يفضل عدم استخدام الماسك للأشخاص الذين لديهم حساسية من الليمون.
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