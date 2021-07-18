أسرع طريقة لتنظيف الكرشة في البيت بمكون سحري في مطبخك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا

أسرع طريقة لتنظيف الكرشة في البيت بمكون سحري في مطبخك، من أكثر المشكلات التي تواجه عدد كبير من النساء في بيوتهن هي تنظيف بعض الأكلات قبل طهيها وتجهيزها وعلى رأس هذه الأملات هي أكلة الكرشة التي تعد من الأطباق الشهية والتي يفضلها ويحبها الكثير من الناس ولكنها تتميز بالكثير من الصعوبة في أمر تنضيفها وتحتار النساء كثيرًا حول كيفية التخلص من زفارتها لذلك اليوم سنطرح لكم بعض الطرق والوصفات التي ستساعد ست البيت في التهلص من أي زفارة توجد في الكرشة وستسهل عليك تنظيفها.

أسرع طريقة لتنظيف الكرشة في البيت بمكون سحري في مطبخك

تعتبر الكوكاكولا من أفضل الطرق والوصفات التي يتم استخدامها الآن في عملية تنظيف الكرشة فهي من أسرع الحلول وأكثرهم فاعلية في التخلص من الوفارة وطريقة التنظيف هذه تتمثل في الخطوات التالية:

قومي بفرد الكرشة جيدًا في وعاء كبير الحجم ومناسب بحيث لا يكون بالكرشة أي ثنيات نهائيًا.

ابدأي بوضع مكونات التنظيف التي ستستخدمينها وعلى رأسهم زجاجة من الكوكاولا.

لا تقومي بإضافة أي ماء على الكرشة مع وجود الكوكاكولا.

اتركي الكرشة في خليط الكوككولا لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ستساعدك الكوكاكولا على التخلص من كل الروائح الكريهة التي توجد في الكرشة.

ابدأي بالعمل في إزالة كل الوبر الموجود على الكرشة من خلال وضعها على لوح خاص بالتقطيع وباستخدام سكين حامي.

اخلطي الكرشة في وعاء مناسب بكوب كبير من دقيق الذرة واتركيها لمدة نصف ساعة.

ضعي القليل من الملح وبعض شرائح الليمون وبعد انتهاء الوقت قومي بغسل الكرسشة جيدًا.

ضعي قدر على النار وبه كمية مناسبة من الماء النغلي وابدأي بوضع كمية قليلة من الملح والخل.

ثومي بوضع الكرشة في القدر على النار واتركيها لتغلي غلوتين.

بعد أن يتم غليان الكرشة جيدًا أخرجيها من النار وقومي بنزع القشرة السوداء باستخدام سكين حامي.

عند الانتهاء قومي بوضع الكرشة في وعاء جديد وأضيفي لها ملعقة كبيرة من الأسبرين المصحون سابقًا واتركيهم معًا لمدة ثلث ساعة.

بعد انتهاء الوقت أخرجي الكرشة من الماء وقومي بخلطها مع كوب كبير من الدقيق.

اغسلي الكرشة جيدًا من مرة إلى 3 مرات حتى تنظف تماما.

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين