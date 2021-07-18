وصفة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور نهائيا وبدون ألم في دقائق معدودة

وصفة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله، الكثير من السيدات يفضلن إزالة الشعر الزائد من الجسم بالاعتماد على المواد الطبيعة، وهذا لأنها أكثر أماناً على البشرة ولا تسبب أي اسمرار أو زيادة في كثافة الشعر بعد ذلك، وهنا نقدم لكم مادة طبيعية جديدة متوفرة في كل منزل، يمكن استخدامها بكل سهولة لإزالة الشعر، وهذه المادة هي الملح، الذي أثبت بعد عدة تجارب فعاليته العالية في إزالة الشعر الزائد من الجسم.

وصفة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور

ولاستخدامه لإزالة الشعر نحتاج إلى خمس ملاعق كبيرة منه، بالإضافة إلى ستة ملاعق كبيرة من الكركم البودرة وخمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل، يتم خلط جميع هذه المكونات سوياً حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نوزع الخليط على الجلد في اتجاه نمو الشعر، ثم نترك الخليط حتى يجف تمامً ثم ننزعه بشكل سريع في عكس اتجاه الشعر.

وعندها نلاحظ اختفاء نسبة كبيرة من الشعر الزائد في البشرة، كما يمكن استخدام الملح الخشن للتخلص من الشعر الزائد، حيث يتم خلط ربع كوب منه مع ربع كوب من صابون زيت الزيتون المبشور، وبعدها نضيف ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على خليط كريمي، وبعد ذلك نوزع هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعد ذلك نلاحظ تساقط الشعر عند غسل البشرة بالماء.

خلطات الملح للتخلص من الشعر الزائد نهائيا

يمكن استخدام الموز ودقيق الشوفان للتخلص من الشعر الزائد من الجسم، وذلك عن طريق حبة متوسطة من الموز مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد لك نغسل البشرة بالماء الفاتر، ومع تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع نلاحظ اختفاء نسبة كبيرة من الشعر.

طريقة يابانية لازالة الشعر

كذلك يمكن استخدام البصل والريحان لإزالة الشعر، حيث يتم هرس عشر حبات من ورق الريحان مع بصلة صغيرة الحجم بعد تقطيعها إلى مكعبات صغيرة، وبعدها نضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، وبعدها نغسل البشرة بالماء الفاتر، وللحصول على نتيجة ملحوظة يتم تكرار هذه الوصفة ثلاث أوأربع مرات كل أسبوع.