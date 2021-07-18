طريقة لإعداد الأرز المنسف الأردني، تعد وجبة الأرز المنسف من أفضل وألذ الوجبات بالأردن وخاصة في منطقة الشام وهي ما بين سوريا وفلسطين والأردن والعراق، وهو من الأطباق الوطنية بالأردن وسنعرض فيما يلي كيفية إعداد الأرز المنسف الأردني بكل سهولة بالمنزل.

أسهل طريقة لإعداد الأرز المنسف الأردني

الأرز المنسف من أجمل الوجبات التي يقدمها العرب خاصة في عيد الأضحى المبارك ولعملها لابد من إتباع الخطوات التالية

طريقة تحضير المنسف الأردني باللحم

هناك طرق مختلفة لإعداد المنسف الأردني فيمكن إعداد باللحم أو الفريك أو الدجاج فيما يلي طريقة إعداد الأرز المنسف باللحم.

كيلو أرز أبيض. مقدار ثلاثة كيلو من اللحم. معلقة صغيرة كركم. معلقة صغيرة ملح. أربعة حبات من الحبهان أو الهيل. مقدار أثنين كيلو لبن جميد. ورق غار. حبوب لوز. بقدونس مفروم.

نقوم بسلق اللحم أو وضعه في حلة الضغط مع إضافة البهارات وتترك حتى تنضج.

في إناء به ماء ومعلقة الكركم نقوم بنقع الأرز.

نضع الأرز في حلة ونضيف إليه الزيت وثلاثة أكواب من الماء.

نضع الملح وتترك على النار إلى أن تغلي ثم نهدئ النار وتترك حتى تمام النضج.

في وعاء آخر نضيف اللحم ولبن الجميد وتترك عل النار لمدة خمس دقائق.

يغرف الأرز بطبق كبير ويوضع اللحم ويزين بالبقدونس واللوز ويقدم.

مكونات الأرز المنسفطريقة تحضير أرز المنسفطريقة إعداد المنسف الأردني بالدجاج

نعرض لكم في الخطوات التالية أسهل وصفة لإعداد المنسف الأردني بالدجاج:

مكونات المنسف الأردني

كيلو لبن. كبة مقلية. سمنة. مكعب مرقة. دجاجة صغيرة. مكسرات. معلقة نشا. حبهان وورق غار. بصلة. بشر ليمونة. بردقوش. كركم. كوبان من البرغل. بهارات وملح وفلفل أسود معلقة صغيرة من كل نوع.

طريقة تحضير المنسف الأردني بالدجاج