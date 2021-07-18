طريقة لإعداد الأرز المنسف الأردني، تعد وجبة الأرز المنسف من أفضل وألذ الوجبات بالأردن وخاصة في منطقة الشام وهي ما بين سوريا وفلسطين والأردن والعراق، وهو من الأطباق الوطنية بالأردن وسنعرض فيما يلي كيفية إعداد الأرز المنسف الأردني بكل سهولة بالمنزل.أسهل طريقة لإعداد الأرز المنسف الأردني
الأرز المنسف من أجمل الوجبات التي يقدمها العرب خاصة في عيد الأضحى المبارك ولعملها لابد من إتباع الخطوات التاليةطريقة تحضير المنسف الأردني باللحم
هناك طرق مختلفة لإعداد المنسف الأردني فيمكن إعداد باللحم أو الفريك أو الدجاج فيما يلي طريقة إعداد الأرز المنسف باللحم.مكونات الأرز المنسف
- كيلو أرز أبيض.
- مقدار ثلاثة كيلو من اللحم.
- معلقة صغيرة كركم.
- معلقة صغيرة ملح.
- أربعة حبات من الحبهان أو الهيل.
- مقدار أثنين كيلو لبن جميد.
- ورق غار.
- حبوب لوز.
- بقدونس مفروم.
- نقوم بسلق اللحم أو وضعه في حلة الضغط مع إضافة البهارات وتترك حتى تنضج.
- في إناء به ماء ومعلقة الكركم نقوم بنقع الأرز.
- نضع الأرز في حلة ونضيف إليه الزيت وثلاثة أكواب من الماء.
- نضع الملح وتترك على النار إلى أن تغلي ثم نهدئ النار وتترك حتى تمام النضج.
- في وعاء آخر نضيف اللحم ولبن الجميد وتترك عل النار لمدة خمس دقائق.
- يغرف الأرز بطبق كبير ويوضع اللحم ويزين بالبقدونس واللوز ويقدم.
نعرض لكم في الخطوات التالية أسهل وصفة لإعداد المنسف الأردني بالدجاج:
مكونات المنسف الأردني
- كيلو لبن.
- كبة مقلية.
- سمنة.
- مكعب مرقة.
- دجاجة صغيرة.
- مكسرات.
- معلقة نشا.
- حبهان وورق غار.
- بصلة.
- بشر ليمونة.
- بردقوش.
- كركم.
- كوبان من البرغل.
- بهارات وملح وفلفل أسود معلقة صغيرة من كل نوع.
طريقة تحضير المنسف الأردني بالدجاج
- نقوم بغسل الدجاج جيدا وتقطع لقطع صغيرة ويوضع في إناء على النار لتشوح.
- نضيف معلقتان من السمنة وتقلب جيدا ثم نضيف البهارات.
- نضيف الماء للدجاج وتترك حتي تمام الغليان.
- في وعاء الخلاط نضع الماء واللبن والنشا ويخلط جيدا.
- نضع الخليط في وعاء على النار ويترك إلى أن يغلي ثم نضيف مكعب المرقة ومعلقة صغيرة من البردقوش والكركم.
- يوضع الخليط على الدجاج ويترك على النار.
- نرفع الدجاج ونقوم بتحميره ونضع البرغل في المرقة ويترك حتي ينضج ونضيف الملح والفلفل الأسود.
- في طبق التقديم نضع البرغل وفوقه الدجاج والكبة المقلية ويزين بالبقدونس وتقدم بالهناء والشفاء.
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طريقة لإعداد الأرز المنسف الأردني، تعد وجبة الأرز المنسف من أفضل وألذ الوجبات بالأردن وخاصة في منطقة الشام وهي ما بين سوريا وفلسطين والأردن والعراق، وهو من الأطباق الوطنية بالأردن وسنعرض فيما يلي كيفية إعداد الأرز المنسف الأردني بكل سهولة بالمنزل.أسهل طريقة لإعداد الأرز المنسف الأردني
الأرز المنسف من أجمل الوجبات التي يقدمها العرب خاصة في عيد الأضحى المبارك ولعملها لابد من إتباع الخطوات التاليةطريقة تحضير المنسف الأردني باللحم
هناك طرق مختلفة لإعداد المنسف الأردني فيمكن إعداد باللحم أو الفريك أو الدجاج فيما يلي طريقة إعداد الأرز المنسف باللحم.مكونات الأرز المنسف
- كيلو أرز أبيض.
- مقدار ثلاثة كيلو من اللحم.
- معلقة صغيرة كركم.
- معلقة صغيرة ملح.
- أربعة حبات من الحبهان أو الهيل.
- مقدار أثنين كيلو لبن جميد.
- ورق غار.
- حبوب لوز.
- بقدونس مفروم.
- نقوم بسلق اللحم أو وضعه في حلة الضغط مع إضافة البهارات وتترك حتى تنضج.
- في إناء به ماء ومعلقة الكركم نقوم بنقع الأرز.
- نضع الأرز في حلة ونضيف إليه الزيت وثلاثة أكواب من الماء.
- نضع الملح وتترك على النار إلى أن تغلي ثم نهدئ النار وتترك حتى تمام النضج.
- في وعاء آخر نضيف اللحم ولبن الجميد وتترك عل النار لمدة خمس دقائق.
- يغرف الأرز بطبق كبير ويوضع اللحم ويزين بالبقدونس واللوز ويقدم.
نعرض لكم في الخطوات التالية أسهل وصفة لإعداد المنسف الأردني بالدجاج:
مكونات المنسف الأردني
- كيلو لبن.
- كبة مقلية.
- سمنة.
- مكعب مرقة.
- دجاجة صغيرة.
- مكسرات.
- معلقة نشا.
- حبهان وورق غار.
- بصلة.
- بشر ليمونة.
- بردقوش.
- كركم.
- كوبان من البرغل.
- بهارات وملح وفلفل أسود معلقة صغيرة من كل نوع.
طريقة تحضير المنسف الأردني بالدجاج
- نقوم بغسل الدجاج جيدا وتقطع لقطع صغيرة ويوضع في إناء على النار لتشوح.
- نضيف معلقتان من السمنة وتقلب جيدا ثم نضيف البهارات.
- نضيف الماء للدجاج وتترك حتي تمام الغليان.
- في وعاء الخلاط نضع الماء واللبن والنشا ويخلط جيدا.
- نضع الخليط في وعاء على النار ويترك إلى أن يغلي ثم نضيف مكعب المرقة ومعلقة صغيرة من البردقوش والكركم.
- يوضع الخليط على الدجاج ويترك على النار.
- نرفع الدجاج ونقوم بتحميره ونضع البرغل في المرقة ويترك حتي ينضج ونضيف الملح والفلفل الأسود.
- في طبق التقديم نضع البرغل وفوقه الدجاج والكبة المقلية ويزين بالبقدونس وتقدم بالهناء والشفاء.
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