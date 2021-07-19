طريقة سويت اند ساور الدجاج حضري دبابيس الدجاج بألذ وصفة

هل جربتي يوماً تناول طبق سويت اند ساور الدجاج ؟هذه الوصفة الرائعة تعد من الأطباق الآسيوية المميزة حيث يتم تتبيل قطع الدجاج بنكهة تجمع بين الحلو والحادق وتقدم في المطاعم الفاخرة بأسعار مرتفعة، يمكنك تحضير تلك الوثفة بنفسك في المنزل بأقل التكاليف وسيكون طعمها مشابه للجاهزة تماماً فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. سويت اند ساور الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من دبابيس الدجاج الكاملة والغير مخلية.

حبتان من الفلفل الأحمر الحار كبيرة الحجم مفرومة.

ستة فصوص من الثوم كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

كوب من الزبادىِِ البلدي.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج

ملعقتان كبيرتان من صلصة أو معجون الطماطم الجاهز.

ملعقة ونصف صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض..

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الشطة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ناعم أو ما يعرف بالهيل. خطوات تحضير سويت اند ساور الدجاج: أحضري وعاء عميق وضعي به كلاً من الزبادي وكل التوابل الموجودة. أضيفي الليمون والفلفل الحار والعسل وقلبي. أضيفي الثوم وصلصة الطماطم وقلبي. أحضري دبابيس الدجاج واغسليها جيداً بالخل والملح والليمون ثم انقعيها في الماء لعدة ساعات لتكون نظيفة. بعد أن تجف قطع الدجاج من الماء قومي بعمل فتحات في الدبابيس بالسكين. في تلك الوصفة يمكنك استخدام أي قطع أخرى من الدجاج سواء الصدور أو الأوراك أو الدجاجة كاملة. ضعي الدبابيس في الطبق الذي به خليط التتبيلة وقلبي جيداً. وزعي التتبيلة على قدع الدجاج بأكملها واتركيها في الثلاجة لعدة ساعات حتى تتشرب التتبيلة. يفضل تركها لليلة كاملة وذلك لضمان اكتساب الدجاج للنكهة. في اليوم التالي ضعي الدجاج بالتتبيلة في صينية مناسبة الحجم. أضيفي مكعبات من الزبدة أو السمنة إلى الدجاج على الوجه ثم أدخليها الفرن حتى تنضج. سويت اند ساور الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير سويت اند ساور الدجاج: الوسوم

هل جربتي يوماً تناول طبق سويت اند ساور الدجاج ؟هذه الوصفة الرائعة تعد من الأطباق الآسيوية المميزة حيث يتم تتبيل قطع الدجاج بنكهة تجمع بين الحلو والحادق وتقدم في المطاعم الفاخرة بأسعار مرتفعة، يمكنك تحضير تلك الوثفة بنفسك في المنزل بأقل التكاليف وسيكون طعمها مشابه للجاهزة تماماً فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. سويت اند ساور الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من دبابيس الدجاج الكاملة والغير مخلية.

حبتان من الفلفل الأحمر الحار كبيرة الحجم مفرومة.

ستة فصوص من الثوم كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

كوب من الزبادىِِ البلدي.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج

ملعقتان كبيرتان من صلصة أو معجون الطماطم الجاهز.

ملعقة ونصف صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض..

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الشطة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ناعم أو ما يعرف بالهيل. خطوات تحضير سويت اند ساور الدجاج: أحضري وعاء عميق وضعي به كلاً من الزبادي وكل التوابل الموجودة. أضيفي الليمون والفلفل الحار والعسل وقلبي. أضيفي الثوم وصلصة الطماطم وقلبي. أحضري دبابيس الدجاج واغسليها جيداً بالخل والملح والليمون ثم انقعيها في الماء لعدة ساعات لتكون نظيفة. بعد أن تجف قطع الدجاج من الماء قومي بعمل فتحات في الدبابيس بالسكين. في تلك الوصفة يمكنك استخدام أي قطع أخرى من الدجاج سواء الصدور أو الأوراك أو الدجاجة كاملة. ضعي الدبابيس في الطبق الذي به خليط التتبيلة وقلبي جيداً. وزعي التتبيلة على قدع الدجاج بأكملها واتركيها في الثلاجة لعدة ساعات حتى تتشرب التتبيلة. يفضل تركها لليلة كاملة وذلك لضمان اكتساب الدجاج للنكهة. في اليوم التالي ضعي الدجاج بالتتبيلة في صينية مناسبة الحجم. أضيفي مكعبات من الزبدة أو السمنة إلى الدجاج على الوجه ثم أدخليها الفرن حتى تنضج. سويت اند ساور الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير سويت اند ساور الدجاج:

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