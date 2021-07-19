طريقة عمل صلصة المكرونة الإيطالية

يحب الجميع تناول أو تجربة أصناف مختلفة من المكرونات من جميع أنحاء العالم وتعد المكرونة الإيطالية هي الوصفة الأشهر والطريقة الألذ وبالطبع لا تصلح بدون صلصة ، يمكنك تحضير هذا الطبق بكل سهولة مع صلصة خاصة مميزة تعطي للطبق نكهة فريدة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة المناسبة والأصلية لتحضير الصلصة بالتفصيل.

صلصة المكرونة الإيطالية

بمقادير بسيطة وخطوات معدودة يمكنك تحضير ألذ طبق مستوحى من المطبخ الإيطالي مع اللحم أو الدجاج حسب ذوقك

نصف كيلو من الطماطم الطازجة الحمراء.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة البابريكا المطحونة.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة واحدة كبيرة من معجون الطماطم الجاهز.

قومي بغسل حبات الطماطم بالماء والخل والليمون للتخلص من الأتربة والجراثيم. تقطع الطماطم إلى قطع أو أرباع متوسطة الحجم. أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به القليل من الماء. ضعي حبات الطماطم المقطعة في الخلاط. افرمي الطماطم على سرعة متوسطة عدة مرات حتى تصبح ناعمة. قومي بتصفيه الطماطم من البذور والقشور في المصفاه حتى يصبح لديك عصير طماطم نقي. أحضري وعاء مناسب الحجم وضعي به الزيت. ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركيه يسخن. أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم وقلبي. أضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبي. ضعي كلاً من الفلفل الأسود والبابريكا وقلبي. أضيفي الملح وتحققي من الطعم فيمكنك إضافة المزيد من الملح إذا أردت. اتركي الطماطم على النار لمدة عشر دقائق مع التقليب كل دقيقتين حتى لا تلتصق بقاع الإناء. اتركي الصلصة حتى تتكاثف وتفقد كل السوائل الموجودة بها وتأخذ قوام الصلصة العادية. ارفعي الصلصة الإيطالية من على النار واتركيها تبرد. قومي بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة في ماء حتى تنضج. يمكنك إضافة المكرونة إلى الصلصة وإعادتها على النار لمدة خمس دقائق حتى تتشرب الصلصة. يمكنك أيضاً وضع المكرونة البيضاء المسلوقة في طبق التقديم وفوقها الصلصة. تقدم المكرونة ساخنة مع كرات اللحم أو قطع الدجاج.

المقادير اللازمة لتحضير الصلصة:خطوات تحضير صلصة المكرونة الإيطالية: