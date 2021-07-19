طريقة مسحب البيك بالصوص بالطريقة الأصلية مع الصوص الحار

تشتهر المملكة العربية السعودية بمطاعم البيك الشهيرة للدجاج ويقدم هناك مسحب البيك بالصوص والذي يعد من ألذ الأطباق التي يقدمها المطعم وأشهرها والتي لها جمهورها العريض من عملاء المطعم ،يمكنك تجربة تحضير هذا الطبق في المنزل بنفسك بكل سهولة دون الحاجة إلى شراءه من المطعم، فتابعينا لتعرفي الطريقة. مسحب البيك بالصوص المقادير اللازمة لعمل الطبق: مسحب البيك بالصوص المقادير اللازمة لعمل الطبق: مقادير الدجاج: كيلو من صدور الدجاج.

ربع كوب من اللبن الرائب أو الزبادي.

نصف كوب من الصلصة الحارة الجاهزة وهو مكون يمكنك الاستغناء عنه إن أردت تحضير المسجب البارد.

عصير ليمونة واحدة كبيرة طازج.

بشر ليمونة واحدة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

مكعب من مرقة الدجاج.

معلقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

رشة من الزنجبيل المطحون ناعم.

رشة من البابريكا المطحونة. مكونات صلصة البيك الحمراء ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الثوم البودر.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

كوب إلا ربع من الكاتشب الجاهز.

ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز. خطوات تحضير مسحب البيك بالصوص: قومي بخلي صدور الدجاج من الجلد والعظم ثم اغسليها جيداً.

باستخدام المطرقة اطرقي على صدور الدجاج حتى تكون أرق وتشبه البفتيك.

قطعي الصدور إلى مستطيلات أو مكعبات مشابهة لقطع البيك.

في وعاء ضعي كلاً من الزبادي والخل وعصير وبشر الليمون وقلبي.

أضيفي جميع التوابل في مقادير الدجاج وقلبي.

تضاف الصلصة الحارة وتقلب المكونات معاً لتشكيل التتبيلة.

ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيداً واتركيها في التتبيلة لليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة.

قومي بتحضير طبق من البيض وطبق من الدقيق وطبق ثالث من البقسماط المطحون.

أضيفي رشة من كل التوابل إلى الدقيق والبقسماط لإضافة نكهة.

أغمري الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

اقلي الدجاج في زيت غزير ساخن حتى تحمر من كل الجهات.

تخلط مقادير الصوص الحار معاً في وعاء ثم يوضع في طبق التقديم بجانب بيك الدجاج. خطوات تحضير مسحب البيك بالصوص: الوسوم

تشتهر المملكة العربية السعودية بمطاعم البيك الشهيرة للدجاج ويقدم هناك مسحب البيك بالصوص والذي يعد من ألذ الأطباق التي يقدمها المطعم وأشهرها والتي لها جمهورها العريض من عملاء المطعم ،يمكنك تجربة تحضير هذا الطبق في المنزل بنفسك بكل سهولة دون الحاجة إلى شراءه من المطعم، فتابعينا لتعرفي الطريقة. مسحب البيك بالصوص المقادير اللازمة لعمل الطبق: مسحب البيك بالصوص المقادير اللازمة لعمل الطبق: مقادير الدجاج: كيلو من صدور الدجاج.

ربع كوب من اللبن الرائب أو الزبادي.

نصف كوب من الصلصة الحارة الجاهزة وهو مكون يمكنك الاستغناء عنه إن أردت تحضير المسجب البارد.

عصير ليمونة واحدة كبيرة طازج.

بشر ليمونة واحدة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

مكعب من مرقة الدجاج.

معلقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

رشة من الزنجبيل المطحون ناعم.

رشة من البابريكا المطحونة. مكونات صلصة البيك الحمراء ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الثوم البودر.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

كوب إلا ربع من الكاتشب الجاهز.

ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز. خطوات تحضير مسحب البيك بالصوص: قومي بخلي صدور الدجاج من الجلد والعظم ثم اغسليها جيداً.

باستخدام المطرقة اطرقي على صدور الدجاج حتى تكون أرق وتشبه البفتيك.

قطعي الصدور إلى مستطيلات أو مكعبات مشابهة لقطع البيك.

في وعاء ضعي كلاً من الزبادي والخل وعصير وبشر الليمون وقلبي.

أضيفي جميع التوابل في مقادير الدجاج وقلبي.

تضاف الصلصة الحارة وتقلب المكونات معاً لتشكيل التتبيلة.

ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيداً واتركيها في التتبيلة لليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة.

قومي بتحضير طبق من البيض وطبق من الدقيق وطبق ثالث من البقسماط المطحون.

أضيفي رشة من كل التوابل إلى الدقيق والبقسماط لإضافة نكهة.

أغمري الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

اقلي الدجاج في زيت غزير ساخن حتى تحمر من كل الجهات.

تخلط مقادير الصوص الحار معاً في وعاء ثم يوضع في طبق التقديم بجانب بيك الدجاج. خطوات تحضير مسحب البيك بالصوص:

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