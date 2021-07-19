طريقة عمل ورقة اللحمة بالبطاطس

يعد طبق ورقة اللحمة بالبطاطس من أشهى الأطباق التي يمكنك استخدام اللحم فيه فبخطوات بسيطة سيصبح لديك أشهى طبق يقدم في المطاعم ومحلات المشويات والطواجن، يمكنك التألق في عيد الأضحى المبارك واستخدام اللحم لتحضير هذا الطبق خاصة في أول يوم وإذا كان لديك ضيوف على الغداء فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير اللازمة والخطوات بالتفصيل. ورقة اللحمة بالبطاطس المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو واحد من البطاطس الطازجة.

كيلو من قطع اللحم الضاني أو الكندوز حسب رغبتك.

كوبان من حساء أو شوربة الدجاج أو اللحم.

أربع حبات كبيرات من البصل.

ثلاث حبات كبيرة من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم المشكلة أو السبع بهارات.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كيلو من الطماطم الشيري الصغيرة الطازجة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير ورقة اللحمة بالبطاطس: قومي بإذابة الزبدة في وعاء مناسب الحجم. أضيفي قطع اللحم بعد تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم. قلبي جيداً إلى أن يتحول لون اللحم إلى اللون البني. قطعي البصل إلى جوانع أو مكعبات متوسطة الحجم. أضيفي البصل إلى اللحم وقلبي حتى يذبل. أضيفي الثوم المفروم وقلبي. يقطع الفلفل الحار إلى شرائح ويضاف للحم ويقلب. تبلي الخليط بالملح والفلفل وتوابل اللحم. أضيفي الطماطم وقلبي لمدة عشر دقائق حتى تنضج المكونات. في وعاء منفصل سخني كمية من الزيت على النار. قطعي البطاطس بعد تقشيرها وغسلها إلى مكعبات أو شرائح. حمري البطاطس غي الزيت حتى تصبح نصف ناضجة. صفي البطاطس من الزيت واتركيها تبرد. أحضري الطاجن الخاص بك وضعي به البطاطس ثم أضيفي اللحم بخليط البصل والفلفل والطماطم. أضيفي الحساء أو القليل من الماء ليساعد المكونات على النضوج. غلفي الطاجن بورق الزبدة من الداخل والخارج ثم ورق الفويل أو الألومنيوم على الوجه وأدخليه الفرن الساخن. اتركي الطاجن في الفرن حتى ينضج تماماً. أخرجي الطاجن واتركيه يبرد مع نزع الورق. يقدم الطاجن مع الأرز العادي أو الخبز. ورقة اللحمة بالبطاطس المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير ورقة اللحمة بالبطاطس: الوسوم

يعد طبق ورقة اللحمة بالبطاطس من أشهى الأطباق التي يمكنك استخدام اللحم فيه فبخطوات بسيطة سيصبح لديك أشهى طبق يقدم في المطاعم ومحلات المشويات والطواجن، يمكنك التألق في عيد الأضحى المبارك واستخدام اللحم لتحضير هذا الطبق خاصة في أول يوم وإذا كان لديك ضيوف على الغداء فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير اللازمة والخطوات بالتفصيل. ورقة اللحمة بالبطاطس المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو واحد من البطاطس الطازجة.

كيلو من قطع اللحم الضاني أو الكندوز حسب رغبتك.

كوبان من حساء أو شوربة الدجاج أو اللحم.

أربع حبات كبيرات من البصل.

ثلاث حبات كبيرة من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم المشكلة أو السبع بهارات.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كيلو من الطماطم الشيري الصغيرة الطازجة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير ورقة اللحمة بالبطاطس: قومي بإذابة الزبدة في وعاء مناسب الحجم. أضيفي قطع اللحم بعد تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم. قلبي جيداً إلى أن يتحول لون اللحم إلى اللون البني. قطعي البصل إلى جوانع أو مكعبات متوسطة الحجم. أضيفي البصل إلى اللحم وقلبي حتى يذبل. أضيفي الثوم المفروم وقلبي. يقطع الفلفل الحار إلى شرائح ويضاف للحم ويقلب. تبلي الخليط بالملح والفلفل وتوابل اللحم. أضيفي الطماطم وقلبي لمدة عشر دقائق حتى تنضج المكونات. في وعاء منفصل سخني كمية من الزيت على النار. قطعي البطاطس بعد تقشيرها وغسلها إلى مكعبات أو شرائح. حمري البطاطس غي الزيت حتى تصبح نصف ناضجة. صفي البطاطس من الزيت واتركيها تبرد. أحضري الطاجن الخاص بك وضعي به البطاطس ثم أضيفي اللحم بخليط البصل والفلفل والطماطم. أضيفي الحساء أو القليل من الماء ليساعد المكونات على النضوج. غلفي الطاجن بورق الزبدة من الداخل والخارج ثم ورق الفويل أو الألومنيوم على الوجه وأدخليه الفرن الساخن. اتركي الطاجن في الفرن حتى ينضج تماماً. أخرجي الطاجن واتركيه يبرد مع نزع الورق. يقدم الطاجن مع الأرز العادي أو الخبز. ورقة اللحمة بالبطاطس المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير ورقة اللحمة بالبطاطس:

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