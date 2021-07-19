طريقة صينية لحم الضأن المسلوق

مع اقتراب حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك تستعد ربات المنزل تحضير ما لذ وطاب من الأكلات الدسمة خاصة في أول يوم وتعد صينية لحم الضأن هي الخيار الأفضل خاصة إذا كان لديك ضيوف ،جربي تحضير تلك الوصفة الشهية في مطبخك وأبهري بها كل أفراد عائلتك وضيوفك فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات بالتفصيل. صينية لحم الضأن المقادير اللازمة لتحضير الطبق: أثنان كيلو من ريش أو أضلاع لحم ضأن بالعظام.

بصلتان كبيرتان في الحجم.

عود من الكرفس كبير الحجم وطازج.

ثلاثة أعواد من الزعتر الصحيح والجاف.

ثلاث أعواد من البقدونس الصحيح.

ورقتان من ورق الغار أو الورق اللوري.

ورقتان من ورق نبات المرمرية.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الغير مطحون.

عشر حبات من الحبهان او الهيل الغير مطحون.

أربع حبات من المستكة الغير مطحونة. خطوات تحضير صينية لحم الضأن: أحضري وعاء كبير الحجم واملأي ثلاثة أربعاه بالماء. ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركي الماء حتى يغلي. أضيفي الماء واتركي الماء حتى يغلي مرة أخرى. قومي بإذالة الرغوة البيضاء المتكونة على سطح الماء. أضيفي البصل والكرفس والزعتر والبقدونس إلى الماء وقلبي. يضاف ورق الغار والمرمرية والحبهان والفلفل الأسود والمستكة وتقلب المكونات. عند اقتراب قطع اللحم من النضوج أضيفي الملح والليمون وقلبي. تأكدي من أن اللحم قد نضج تماماً مع الحرص على إزالة الرغوة المتكونة. أزيلي اللحم من الحساء ولا تتخلصي من الحساء. اتركي الحساء ينضج جانباً. أحضري صينية مناسبة الحجم وضعي بها قطع اللحم المسلوق. أضيفي مكعبات من السمنة او الزبد فوق اللحم. يمكنك إضافة قطع من البصل والطماطم والفلفل إلى اللحم لتنضج معها والبطاطس أيضاً. غطي الطاجن بورق الزبدة ثم ورق الفويل. أدخلي الطاجن الفرن الساخن مع وضعه على الشبكة في الرف الثاني. اتركي اللحم ينضج ويأخذ اللون البني كلون الشوي ثم أخرجيه من الفرن. قدمي اللحم ساخن مع الأرز وطبق من حساء الشوربة والسلطة الخضراء. صينية لحم الضأن المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير صينية لحم الضأن: الوسوم

مع اقتراب حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك تستعد ربات المنزل تحضير ما لذ وطاب من الأكلات الدسمة خاصة في أول يوم وتعد صينية لحم الضأن هي الخيار الأفضل خاصة إذا كان لديك ضيوف ،جربي تحضير تلك الوصفة الشهية في مطبخك وأبهري بها كل أفراد عائلتك وضيوفك فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات بالتفصيل. صينية لحم الضأن المقادير اللازمة لتحضير الطبق: أثنان كيلو من ريش أو أضلاع لحم ضأن بالعظام.

بصلتان كبيرتان في الحجم.

عود من الكرفس كبير الحجم وطازج.

ثلاثة أعواد من الزعتر الصحيح والجاف.

ثلاث أعواد من البقدونس الصحيح.

ورقتان من ورق الغار أو الورق اللوري.

ورقتان من ورق نبات المرمرية.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الغير مطحون.

عشر حبات من الحبهان او الهيل الغير مطحون.

أربع حبات من المستكة الغير مطحونة. خطوات تحضير صينية لحم الضأن: أحضري وعاء كبير الحجم واملأي ثلاثة أربعاه بالماء. ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركي الماء حتى يغلي. أضيفي الماء واتركي الماء حتى يغلي مرة أخرى. قومي بإذالة الرغوة البيضاء المتكونة على سطح الماء. أضيفي البصل والكرفس والزعتر والبقدونس إلى الماء وقلبي. يضاف ورق الغار والمرمرية والحبهان والفلفل الأسود والمستكة وتقلب المكونات. عند اقتراب قطع اللحم من النضوج أضيفي الملح والليمون وقلبي. تأكدي من أن اللحم قد نضج تماماً مع الحرص على إزالة الرغوة المتكونة. أزيلي اللحم من الحساء ولا تتخلصي من الحساء. اتركي الحساء ينضج جانباً. أحضري صينية مناسبة الحجم وضعي بها قطع اللحم المسلوق. أضيفي مكعبات من السمنة او الزبد فوق اللحم. يمكنك إضافة قطع من البصل والطماطم والفلفل إلى اللحم لتنضج معها والبطاطس أيضاً. غطي الطاجن بورق الزبدة ثم ورق الفويل. أدخلي الطاجن الفرن الساخن مع وضعه على الشبكة في الرف الثاني. اتركي اللحم ينضج ويأخذ اللون البني كلون الشوي ثم أخرجيه من الفرن. قدمي اللحم ساخن مع الأرز وطبق من حساء الشوربة والسلطة الخضراء. صينية لحم الضأن المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير صينية لحم الضأن:

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