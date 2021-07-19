إزالة الشعر بالخيط بنفسك في البيت بسهولة جدًا قبل العيد إزالة شعر الوجه والشارب، الكثير من النساء تفضل إزالة الشعر بالخيط خاصة منطقة الوجه ومنطقة الشارب والحاجبين وتعد تلك الطريقة من الطرق الممتازة والفعالة في إزالة الشعر من الوجه بكل سهولة ومناسبة جدًا لأصحاب البشرة الحساسة، على الرغم من أن هناك طرق كثيرة لإزالة شعر الوجه وترتيب الحواجب إلا أن الإزالة بالخيط من أكثر الأمور شعبية في الوطن العربي وتلجأ الكثير من النساء والفتيات إلى الذهاب لصالونات التجميل من أجل إزالة شعر الوجه وترتيب الحواجب، لكن اليوم سوف نقدم لك سيدتي الجميلة طرق إزالة الشعر بالخيط بنفسك في البيت دون الحاجة إلى صالونات التجميل والانتظار في زحمة وموسم الأعياد.

إزالة الشعر بالخيط بنفسك في البيت

سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة جدًا سوف تمكنك من إزالة الشعر من الوجه والشارب وتنظيف الحواجب بكل سهولة جدًا وسوف لا تشعرين بالألم عند إزالة الشعر من الوجه فقط تابعينا وقومي بتنفيذ الخطوات بكل دقة للحصول على أفضل النتائج المرضية.

قومي باختيار خيط قطني ذو لون أبيض. ثم قومي بقص ما يقارب (شبر) أو 20 بوصة لأن هذا الطول مناسب للتحكم في إزالة الشعر. اربطي نهايات الخيط الذي قمتي بقصه اعملي عقدة وأثنين وثلاثة حتى لا يفك منك الخيط أثناء إزالة الشعر. قومي بمسك نهايات الخيط ويجب أن تكون العقدة قريبة جدًا من أصابع يدك. بعد ذلك قومي بعمل تقاطعات بالخيط أي قومي بلف الخيط من ناحية يدك اليسار ولفي الخيط للداخل. قومي الآن بفتح وغلق يدك اليمنى مثل المقص. ضعي الخيط على وجهك وثبتي يدك اليسار وحركي اليمين بالفتح والغلق. سوف تلاحظين أن الشعر يبدأ في التساقط بكل سهولة. سوف يتطلب منك الأمر التجربة مرة وأثنين وأكثر حتى تتمكنين من إزالة الشعر بكل سهولة دون الحاجة إلى صالونات التجميل.

إزالة الشعر بالخيط نهائيًاأهم مميزات إزالة شعر الوجه الخيط

إن تلك الطريقة خالية من أي مواد كيماوية ضارة لذلك فإن إزالة الشعر باستخدام الخيط من أفضل الطرق الآمنة على البشرة، كما أنها من الأمور السهلة والبسيطة والغير مكلفة كغيرها من وسائل إزالة الشعر الأخرى مثل الليزر والشمع وأجهزة إزالة الشعر المختلفة.