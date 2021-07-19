وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد والهالات السوداء

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة ،نجد الكثير من الفتيات والنساء يشعرن بالانزعاج من الهالات السوداء التي توجد أسفل أعينهن، كما أنهن يبحثن عن طرق ووصفات تخلصهن من هذه الهالات، وتُساعدهن على شد وتفتيح البشرة، لذا فهم يتساءلن عن وصفات طبيعية من المنزل يقمن بهل، وفيما يلي هذه الوصفات الطبيعية بالخطوات التي سوف تُساعدهم على التخلص من هذه الهالات السوداء وكذلك تقوم بمساعدتهن على تفتيح البشرة وجعلها نضرة وأكثر إشراقة.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

في الحقيقة أن هناك عدة وصفات طبيعية تقوم بتفتيح البشرة وكذلك تُخلصها من الهالات السوداء وكذلك التجاعيد، ومن بين هذه الوصفات كل ما يلي:

أولاً؛ قومي بمزج الشوفان المطحون “ملعقة واحدة” وذلك مع بياض بيضة ومن ثم قومي بتقليبهم جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع هذا المزيج تحت العين واتركيه حتى مرور نصف ساعة وبعدها اغسلي بشرتك بالماء البارد.

لكي تُخفي التجاعيد التي تكون أسفل العين وتُعالجيها وتتخلصي منها فقط قومي بطلاً مما يلي:

مزج ملعقة من الحليب ومعها ملعقة ماء الورد ومن ثم ضعيهم بمنطقة أسفل العين.

اتركي المزيج لما يقرب من ربع ساعة ومن ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد.

كرري تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً إلى أن تحصلي على النتائج المثالية.

في البداية قومي بمزج قطرات من زيت الخروع، ومعها زيت اللوز، وكذلك زيت الزيتون، بالإضافة إلى زيت فيتامين E.

قومي بتدليك المنطقة بالمزيج بلطف، ومن ثم قومي بتطبيق تلك الوصفة كل يوم قبل النوم وسوف تلاحظين الفرق.

ضعي شرائح الخيار على العينين كل يوم وذلك قبل النوم.

اتركيها على بشرتك حتى مرور نصف ساعة، وبعد ذلك اغسليها بالماء البارد.