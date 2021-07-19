بالخلطة السرية طريقة عمل الممبار المحشي بالأرز على أصوله بدون تكاليف وبالخطوات

طبق الممبار المحشي من الأكلات المصرية الشعبية التي يعشقها الكثير من الناس، اطفال وكبار، فهو عبارة عن أمعاء الخرفان أو الأبقار، و حشوة عبارة عن الأرز الممزوج بالخلطة، اكلة لذيذة ومغذية، تبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة سهلة ومجربة لعمل الممبار المحشي بسرعة وهذا ما سوف نوضحه في السطور التالية.

طريقة عمل الممبار المحشي

بما أن الممبار من الأطباق الرئيسية التي لا غني عنها في العزومات والمناسبات، سوف نقدم لكم عبر هذا المقال طريقة عمل الممبار المحشي بالخلطة السرية، والتي تعطي مذاق ورائحة لذيذة للممبار، حيث يوجد على الأنترنت طرق عديدة لعمل الممبار فيوجد على الطريقة السعودية والمغربية وغيرها، أما في السطور التالية توجد طريقة تحضيره على الطريقة المصرية.

المكونات

كيلو من الممبار سواء الرفيع لو التخين

كيلو من الطماطم

ملعقتين من معجون الطماطم الجاهزة

٣ بصلات كبار مقطعين قطع صغيرة

ربطة من الكزبرة

ربطة من البقدونس

ربطة من الشبت

ملعقتين من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكمون

فصين من الثوم

رشة من القرفة الناعمة، حبهان مطحون، وقرنفل مطحون

كيلو ارز

ملعقتين كبار من الزيت النباتي

قومي بتنظيف الممبار جيدًا قبل البدء في الحشو وتأكدي أنه أصبح نظيف من الدهون، ينقع بعد ذلك في خليط من الملح الخشن و الخل، وذلك لمدة ساعة تقريبًا.

قومي يشطف الممبار وبعد ذلك اقلبي الممبار على الوجه الآخر بعد ذلك واتركية جانبًا

قومي بصنع الخلطة الآن

قومي بخلط الطماطم جيدًا ثم وضعها على النار مع إضافة البصل والبهارات من ملح وفلفل اسود وكمون، والحبهان، والقرفة، والقرنفل، وفصين الثوم

أتركي الصلصة حتى يتم التسبيك تمامًا، ضعي إليها معجون الصلصة الجاهزة

قلبي جيدً، ثم قومي بغسل وتقطيع البقدونس والشبت، والكزبرة

قلبي كل الخلطة جيدًا حتى تمتزج بالبهارات جيدًا

اغسلي الأرز جيدًا واضيفي الارز إلى الخلطة من التقليب الجيد للخلطه

قومي بحشو الممبار بالارز، واحدة تلو الأخرى حتى الانتهاء من كل كمية الممبار الموجودة ولكن لابد أن نراعي أن لا يكون الممبار ممتلىء فلابد من وجود بعض التهوية في الممبار حتى لا يفرقع ويخرج منه الارز

ضعي إناء به ماء حتى يغلي تمامًا وضعي به بصلة مقطعة وفلفل اسود وملح

ضعي الممبار داخل المياة واتركية لمدة نصف ساعة كاملة حتى ينضج تمامًا

اخرجي الممبار في طبق

ضعي في مقلاة زيت نباتي، واتركية على النار حتى يقدم، وبعد ذلك ضعي المنار في الزيت حتى يتحمر من الجانبين

الان يمكنك تناول الممبار الساخن اللذيذ.

طريقة تحضير الممبار المحشي