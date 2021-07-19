أفضل علاج فقدان الشهية عند الأطفال، فقدان الشهية عند الطفل يعتبر من اكبر المعوقات التي تواجه الأم أثناء تقديم الأكل الصحي للطفل خلال اليوم. ولذلك تبحث الأم عن افضل فاتح شهية للطفل. وفقدان الشهية لدى الطفل يؤثر على صحته ومستواه الدراسي. ويمكن أن يتسبب فقدان الشهية لدى الأطفال في أمراض مثل الأنيميا ونقص الكالسيوم وعدم النمو بشكل سليم. وهذه المشكلة شائعة جداً بين الأطفال خصوصاً ما بين العام الثاني وإلى العام السادس. سوف نقدم وصفات طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل.

أفضل علاج فقدان الشهية عند الأطفال:

أول خطوة من خطوات علاج فقدان الشهية عند الأطفال هي منع الحلويات والسكريات والمواد الحافظة، فهذه الأطعمة تشعره بالشبع وعدم الرغبة في تناول الأطعمة المفيدة. ولكن علينا أن نزيد من العناصر الغذائية وبكميات مناسبة. وفيما يأتي مجموعة متنوعة من الوصفات من أجل أن نعالج فقدان الشهية عند الأطفال.

أولاً : التمر مع الحليب:

التمر والحليب هما مكونان غذائيان يتميزان بقيمتهما الغذائية العالية وفوائدهما الصحية. وعند استخدامهما سويًا لصناعة مشروب التمر والحليب اللذيذ فإن هذا قد يساعدك على الحصول على فوائد مضاعفة. أيضاً إمداد طفلك بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها. عليك أن تقوم بنقع التمر مع الحليب لمده 6 ساعات وإعطاء الطفل المشروب كل يوم صباحاً مع وجبة الإفطار.

ثانياً:حبوب الحلبة:

تُساعد بذور الحلبة الرائعة في إمداد أجسامنا بالعديد من الفوائد. وتعتبر الحلبة أيضاً من أفضل فواتح الشهية. يمكنك أن تقومي بوضع بذور الحلبة في الماء المغلي ثم تقومي بتصفية المشروب ووضعه في كوب. في النهاية يمكن تحلية المشروب بمعلقة من عسل النحل، والابتعاد قدر الإمكان عن السكر. ويتم إعطاءها للطفل قبل وجبة الغداء بنصف ساعة تقريباً.

ثالثاً:حبوب اليانسون:

يُستخدم اليانسون في فتح الشهيّة، لأنه يحتوي علي زيوت طيارة فيساعد الطفل على هضم الطعام بنسبة كبيرة. علاوة على ذلك فاليانسون يساعد في علاج بعض المشكلات الصحية مثل: عسر الهضم والانتفاخات وآلام المعدة. لذلك يمكنك وضع حبوب الينسون في الماء المغلي وتقومي بتصفيته وتحليته بملعقة من العسل وإعطاءه لطفلك مرتين يومياً صباحاً ومساءً.

رابعاً: الزعتر:

يتميز الزعتر برائحته الذكية وطعمه اللذيذ. ويعتبر الزعتر علاجًا طبيعيًا، يحب الكثير من الناس استخدامه لعلاج فقدان الشهية. ويعمل أيضاً علي تقوية جهاز المناعة ومضاد للأكسدة. يمكنك طحن الزعتر ورشه على الوجبة التي تقدميها لطفلك.