لن تصدقي معجزة كريم جليسوليد والليمون لتبييض الوجه والرقبة والبقع الداكنة من أول ثواني

جمال كل انثى يبدأ من بشرتها فكلما كانت بشرتها جميلة، كلما كانت تشع جمالًا وجاذبية، ودائمًا ماتسعى كل إمرأة للحصول على بشرة جميلة، وبدون اي مشاكل او اسمرار، وهذا يجعلها أكثر ثقة، وجرأة، والان اليكي الحل الامثل لعلاج اسمرار البشرة، وتوحيد لونها وذلك من خلال استخدام كريم جليسوليد لتبيض الوجه، بمكونات طبيعية، تحافظ على جمال ونضارة البشرة، ولا يسبب اي أضرار.طريقة عمل كريم جليسوليد بالليمون لتبييض البشرة
من خلال بعض الخطوات والمكونات البسيطة سوف تتخلصين من اسمرار الوجه، وتوحيد لونة وبياضة بشكل رائع بمواد طبيعية، وسهلة وغير مكلفة، موجودة داخل كل بيت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- علبة من كريم جليسوليد حجم متوسط او حسب الكمية المطلوبة.
- بعض القطرات من عصير ليمونة المركز.
- ٣ ملاعق صغيرة من بودرة التلك للأطفال.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي.
طريقة التحضير لخلطة كريم جليسوليد
- احضري طبق غويط، وضعي به محتوى علية كريم جليسوليد، بعد ذلك أضيفي على الكريم قطرات عصير الليمون، ثم قومي بخلط كل المكونات حتى تتجانس بشكل جيد.
- أضيفي بعد ذلك بودرة التلك، ثم زيت الزيتون، واعيدي خلط المحتويات، حتى يتم تجانسها بشكل كامل.
- قبل وضعة على البشرة لابد من تنظيفها بشكل جيد.
- قومي بوضع طبقة من هذا الخليط على وجهك بالكامل، وعلى الرقبة
- اتركية على وجهك لمدة نصف ساعة كاملة
- بعد انتهاء المدة اغسلي وجهك بالماء الدافيء، وجففيه جيدًا.
كريم جليسوليد له العديد من الفوائد عند تطبيق على البشرة، أو من خلال الخلطات و الوصفات الطبيعية، فهو يساعد في التخلص من العديد من مشاكل البشرة، ومن أهم فوائده للبشرة بشكل عام كما يلي:
- يحتوي الكريم على العديد من المواد الداخلة في تكوينه التي تفيد البشرة.
- يساعد على التخلص من الهالات السوداء، وعلامات التمدد تحت العين
- يقضي على الفطريات الموجودة، والبكتريا الضارة التي تؤثر على البشرة ويمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات او حبوب
- يفتح لون البشرة بشكل قوي وفعال، كنا أنه يخلص البشرة من بقايا الجلد الميته، ويجدد الخلايا.
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جمال كل انثى يبدأ من بشرتها فكلما كانت بشرتها جميلة، كلما كانت تشع جمالًا وجاذبية، ودائمًا ماتسعى كل إمرأة للحصول على بشرة جميلة، وبدون اي مشاكل او اسمرار، وهذا يجعلها أكثر ثقة، وجرأة، والان اليكي الحل الامثل لعلاج اسمرار البشرة، وتوحيد لونها وذلك من خلال استخدام كريم جليسوليد لتبيض الوجه، بمكونات طبيعية، تحافظ على جمال ونضارة البشرة، ولا يسبب اي أضرار.طريقة عمل كريم جليسوليد بالليمون لتبييض البشرة
من خلال بعض الخطوات والمكونات البسيطة سوف تتخلصين من اسمرار الوجه، وتوحيد لونة وبياضة بشكل رائع بمواد طبيعية، وسهلة وغير مكلفة، موجودة داخل كل بيت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- علبة من كريم جليسوليد حجم متوسط او حسب الكمية المطلوبة.
- بعض القطرات من عصير ليمونة المركز.
- ٣ ملاعق صغيرة من بودرة التلك للأطفال.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي.
طريقة التحضير لخلطة كريم جليسوليد
- احضري طبق غويط، وضعي به محتوى علية كريم جليسوليد، بعد ذلك أضيفي على الكريم قطرات عصير الليمون، ثم قومي بخلط كل المكونات حتى تتجانس بشكل جيد.
- أضيفي بعد ذلك بودرة التلك، ثم زيت الزيتون، واعيدي خلط المحتويات، حتى يتم تجانسها بشكل كامل.
- قبل وضعة على البشرة لابد من تنظيفها بشكل جيد.
- قومي بوضع طبقة من هذا الخليط على وجهك بالكامل، وعلى الرقبة
- اتركية على وجهك لمدة نصف ساعة كاملة
- بعد انتهاء المدة اغسلي وجهك بالماء الدافيء، وجففيه جيدًا.
كريم جليسوليد له العديد من الفوائد عند تطبيق على البشرة، أو من خلال الخلطات و الوصفات الطبيعية، فهو يساعد في التخلص من العديد من مشاكل البشرة، ومن أهم فوائده للبشرة بشكل عام كما يلي:
- يحتوي الكريم على العديد من المواد الداخلة في تكوينه التي تفيد البشرة.
- يساعد على التخلص من الهالات السوداء، وعلامات التمدد تحت العين
- يقضي على الفطريات الموجودة، والبكتريا الضارة التي تؤثر على البشرة ويمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات او حبوب
- يفتح لون البشرة بشكل قوي وفعال، كنا أنه يخلص البشرة من بقايا الجلد الميته، ويجدد الخلايا.
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