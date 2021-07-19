صدقي أو لا مفعول الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بلا عودة في آن واحد في 10 دقائق

عندما يتقدم الانسان في العمر تبدأ التجاعيد بالظهور على الوجه وعندما تظهر تبدأ السيدات بالشعور بالقلق والتوتر وبسبب ذلك تلجأ للبحث عن طرق ووصفات طبيعية من أجل التخلص من التجاعيد وتبييض الوجه، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد فتابعونا. خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد المكونات : 2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت لبان الدكر.

ملعقة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام : قومي بوضع الفازلين في وعاء وارفعيه على نار هادئة ثم قومي بالتقليب جيدا حتى يصبح دافئ ثم قومي بوضع القهوة مع التقليب جيدا. ارفعي الخليط من النار ثم قومي بوضع النشا مع زيت لبان الدكر وقومي بتقليب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس ثم يوضع في علبة كريم نظيفة ومعقمة. قومي بوضع المزيج في الثلاجة وضعيه على وجهك قبل الذهاب للنوم مع التدليك وفي الصباح قومي بغسل الوجه بالطريقة المعتادة. بعد ذلك قومي بمسح وجهك بماء ورد ثم يوضع كريم مرطب فهذه الخلطة تساعد بشكل كبير على التخلص من التجاعيد التي توجد على الوجه. ويساهم أيضا في تبييض البشرة ويجعل شكل الوجه أصغر سنا ويجعله أكثر نضارة وحيوية. ماسك القهوة والزبادي لتبييض الوجه ماسك القهوة والزبادي لتبييض الوجه من الماسكات المفيدة للبشرة والتي تجعلها بيضاء ومشرقة دائماً كما تمد البشرة بفوائد عديدة. المكونات : 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بوضع القهوة في وعاء ثم نضيف إليها العسل مع الزبادي ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم نقوم بوضع المزيج عليه مع عدم الاقتراب من المنطقة المحيطة بالعين. نقوم بتدليك الوجه لمدة 10 دقائق ثم يترك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالماء البارد هذا الماسك يساعد على التخلص من التجاعيد لأن الزبادي يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية. ويقوم أيضا بشد الوجه والعسل يساعد على ترطيب البشرة ويجعلها أكثر نعومة ولمعان ومع تكرار هذا الماسك سوف يظهر وجهك وكأنك أصغر سنا. الوسوم

عندما يتقدم الانسان في العمر تبدأ التجاعيد بالظهور على الوجه وعندما تظهر تبدأ السيدات بالشعور بالقلق والتوتر وبسبب ذلك تلجأ للبحث عن طرق ووصفات طبيعية من أجل التخلص من التجاعيد وتبييض الوجه، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد فتابعونا. خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد المكونات : 2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت لبان الدكر.

ملعقة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام : قومي بوضع الفازلين في وعاء وارفعيه على نار هادئة ثم قومي بالتقليب جيدا حتى يصبح دافئ ثم قومي بوضع القهوة مع التقليب جيدا. ارفعي الخليط من النار ثم قومي بوضع النشا مع زيت لبان الدكر وقومي بتقليب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس ثم يوضع في علبة كريم نظيفة ومعقمة. قومي بوضع المزيج في الثلاجة وضعيه على وجهك قبل الذهاب للنوم مع التدليك وفي الصباح قومي بغسل الوجه بالطريقة المعتادة. بعد ذلك قومي بمسح وجهك بماء ورد ثم يوضع كريم مرطب فهذه الخلطة تساعد بشكل كبير على التخلص من التجاعيد التي توجد على الوجه. ويساهم أيضا في تبييض البشرة ويجعل شكل الوجه أصغر سنا ويجعله أكثر نضارة وحيوية. ماسك القهوة والزبادي لتبييض الوجه ماسك القهوة والزبادي لتبييض الوجه من الماسكات المفيدة للبشرة والتي تجعلها بيضاء ومشرقة دائماً كما تمد البشرة بفوائد عديدة. المكونات : 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بوضع القهوة في وعاء ثم نضيف إليها العسل مع الزبادي ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم نقوم بوضع المزيج عليه مع عدم الاقتراب من المنطقة المحيطة بالعين. نقوم بتدليك الوجه لمدة 10 دقائق ثم يترك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالماء البارد هذا الماسك يساعد على التخلص من التجاعيد لأن الزبادي يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية. ويقوم أيضا بشد الوجه والعسل يساعد على ترطيب البشرة ويجعلها أكثر نعومة ولمعان ومع تكرار هذا الماسك سوف يظهر وجهك وكأنك أصغر سنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدقي أو لا مفعول الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بلا عودة في آن واحد في 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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