كوني عروسة دلكي جسمك بالنشا لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله في دقائق معدودة

الجسم الأبيض هو حلم كل النساء، فتقوم بتجربة العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تساعد على تفتيح الجسم، ولكن هذه المنتجات قد تكون ضارة ولا تناسب مناطق الجسم الحساسة، وتسبب العديد من الأضرار للجسم، واليوم سوف نقدم لكم بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبييض الجسم، ومن هذه الخلطات، خلطة النشا لتبيض الجسم.

النشا من المواد الطبيعية الموجودة في كل بيت والتي تعمل على تبيض الجسم، إليكِ سيدتي خلطة النشا لتبيض الجسم:

مكونات خلطة النشا لتبيض الجسم

ربع كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من عصير الليمون.

ثلث كوب من الحليب الدافئ.

6 ملاعق من ماء الورد الطبيعي.

طريقة تحضير واستعمال الوصفة

في طبق عميق متوسط الحجم، يتم مزج نشا الذرة، الحليب الدافئ، عصير الليمون بالإضافة إلى ذلك ماء الورد الطبيعي. يتم تقليب المزيج جيدًا بواسطة ملعقة خشبية صغيرة، حتى الحصول على قوام كريمي مناسب. بعدها يتم عمل حمام بخار لتفتيح مسام الجسم بأكمله، ثم يتم فرد خليط النشا على الجسم. يتم ترك الخليط على الجسم حتى يجف تمامًا. بعدها يتم فرك الخليط من على الجسم باستخدام الأصابع في حركات دائرية، أو بواسطة جهاز سنفرة الجسم. بعدها يتم شطف الجسم بالماء الفاتر وسائل الاستحمام جيدًا، للتخلص من بقايا خلطة النشا. وفي النهاية، يتم ترطيب الجسم بزيت ترطيب أو كريم مرطب مناسب للجسم أو باستخدام ماء الورد الطبيعي. للحصول على جسم ابيض مثل الثلج، يتم تطبيق خلطة النشا لتبيض الجسم،4 مرات في الأسبوع ولمد شهرين على الأقل.

3 ملاعق طعام من النشا

3 ملاعق طعام من مسحوق الحليب

3 ملاعق طعام من عصير الليمون

3 ملاعق طعام من زيت الزيتون

خلطات مبيضة ومرطبة لبشرة الجسم

طريقة التحضير:

امزجي النشا والحليب مع بعض.

ثم ضعي الليمون ووزيت الزيتون وقلبيهم حتي يصبح كالمعجون.

ضعي الخليط على المناطق الداكنة واتركيها لمدة نصف ساعة.

افركي المنطقة جيدا ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

بعض النصائح للحصول على جسم ابيض كالثلج