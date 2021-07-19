خلال ساعتين بملعقة نشا واحدة حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير وناعم جدا

تعاني الكثير من الفتيات من الشعر المجعد، الذي يسبب الضيق من شكله، وعدم القدرة على تمشيطه، فتلجأ النساء إلى استخدام منتجات العناية بالشعر التي تساعد على فرد الشعر، ولكنها تسبب العديد من الأضرار للشعر، ويوجد طرق طبيعية متعددة لفرد الشعر بكل سهولة ويسر في البيت، وبمكونات طبيعية، ومن هذه الوصفات النشا لفرد الشعر المجعد.

يعمل النشا علي فرد الشعر المجعد، ولا تسبب أي أضرار أو تلف في الشعر لأنها طبيعية جدًا، وتتعدد وصفات فرد الشعر المجعد بالنشا وإليكِ عزيزتي وصفات فرد الشعر المجعد بالنشا:

وصفة النشا وزيت الزيتون

مكونات الوصفة

5 ملاعق كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من عسل النحل.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة إعداد واستخدام الوصفة

في وعاء صغير يتم خلط النشا، عسل النحل بالإضافة إلى ذلك زيت الزيتون، حتى الحصول على قوام سائل. بعدها يتم تقسيم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية. بواسطة فرشاة صبغ الشعر، يتم فرد الخليط على أجزاء الشعر كلها. بعدها يتم تصفيف أجزاء الشعر بواسطة مشط خشبي، لتوزيع الوصفة. بعدها تترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر. بعد ذلك، يتم غسل الشعر جيدًا بواسطة الماء الدافئ والشامبو. يتم تجفيف الشعر جيدًا بواسطة منشفة قطنية أو مجفف الشعر الكهربائي، وبعدها يتم تصفيف الشعر مرة أخري. يتم تكرار وصفة النشا لفرد الشعر المجعد 3 مرات في الأسبوع، ولمدة شهر ونصف. بعدها سوف تلاحظين أن شعرك أصبح ناعمًا جدًا مثل الحرير.

طريقة فرد الشعر بالنشا والعسل

المكونات:-

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير:-

نضع في برطمان محكم الغلق النشا وزيت جوز الهند والذرة ثم نغلقه ونرجه جيداً حتي يتجانس الخليط.

ثم نضع عسل النحل عليه ونقلب مرة أخري.

قسمي شعرك لأجزاء ثم ضعي الخليط على شعرك بالكامل.

اتركيه لمدة ساعتين ثم اغسلي بالماء والشامبو.