صبغ الشعر بلون عسلي ذهبي طبيعي يشبه لون كراميل بطرق مختلفة

صبغ الشعر بلون عسلي ، أحد الألوان التي تناسب صاحبات البشرة القمحية أو الحنطية، والتي يجب أن يتم اختيار لون صبغ الشعر، الملائم لها حتى تبرز ملامح الوجه، بدلا من جعله أسمر وغير واضح الملامح، كما يساعد اختيار لون صبغة الشعر الملائم، على منح الوجه إشراقه مميزة، تنم على الحيوية والنشاط والشباب كذلك، فبعض صبغات الشعر، تجعل من الوجه منطفئًا وهو خطأ فادح، تقع فيه أغلب النساء، لأنه يمنح الشكل والمظهر الخارجي للوجه، عمرًا أكبر بكثير من العمر الحقيقي، ولهذا السبب يجب على المرأة أن تحدد أولا لون بشرتها، أو تون البشرة إما باردة أو دافئة، خاصة البشرة الحنطية، ثم تتوجه لاختيار أجمل صبغات الشعر للبشرة القمحية، التي تبرز ملامح الوجه، ومن أهم الصبغات التي تلائم البشرة القمحية، صبغ الشعر بلون عسلي كراميل.

يمكنك شراء صبغة شعر جاهزة من الصيدلية، من أجل صبغة عسلي فاتح من غارنييه، فهي صبغة من شركة معروفة ومعتمدة عالميًا، وتتمتع بسمعة طيبة بين منتجات التجميل بوجه عام. وإذا أردت صبغة شعر عسلي فاتح طبيعي، فلا تترددي في شراء تلك الصبغة ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

في حال كان لون شعرك أسود، يجب عليك أن تقومين بتفتيح اللون الأساسي. حتى يظهر لون الصبغة على شعرك. ويمكنك تفتيح لون الشعر، بطريقة طبيعية وذلك عن طريق، وضع عصير ليمون مخفف بالمياه فوق شعرك. وبعد التأكد من تغير لون شعرك، من الغامق إلى درجة لون شعر فاتحة. أحضري عبوتان من صبغة غارنييه، بلون صبغة شعر بني فاتح كراميل. ثم اتبعي التعليمات المكتوبة على العبوة، واحرصي جدًا على اتباع وصفة ترطيب الشعر بعد الصبغة.

وفي حال أردت صبغ شعرك، وعمل صبغة شعر عسلي ذهبي طبيعي في المنزل، بمكونات طبيعية دون اللجوء إلى الصبغات الجاهزة، يمكنك ذلك بكل بساطة، باستخدام بضع مكونات من منزلك، كما يلي:

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

5 ملاعق قرفة مطحونة جيدًا.

ثلاث ملاعق عصير ليمون.

فقط اخلطي كل المقادير، مثل طريقة صبغ الشعر بالحناء المنزلية، حتى تتكون لديك عجينة متماسكة، تستطيعن فردها فوق شعرك. وبعد القيام بخطوة فرد الخليط على الشعر، اغسلي شعرك بمياه فاترة جيدًا، وجففيه بمنشفة قطنية وشاهدي النتيجة، أجمل لون شعر عسلي كراميل.