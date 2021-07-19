طريقة تحضير الكيكة الأسفنجية الهشة الخفيفة بمقادير بسيطة في المنزل

تحضير الكيك وتناوله في الصباح من العادات الراقية القديمة في الدول العربية المكتسبة من البلاد الأوروبية بجانب المشروبات الدافئة خاصةً في فصل الشتاء للشعور بالدفء وأكثر الأصناف التي يتم تحضيرها من أنواع الكيك المتعددة هي الكيكة الأسفنجية الخالية من النكهات بإعتبارها ملائمة للتناول في جميع الأوقات على عكس كيك الشوكولاتة وكيك الفواكه وغيرهم فهي خفيفة بالنسبة للأطفال الصغار في بداية تناولهم للطعام، ويعتبر الكيك من المعجنات أو الحلويات البسيطة التي يمكن أن تقوم الأشخاص قليلة الخبرة بإعدادها بشكل جيد خاصةً عند إتباع الخطوات بالتفصيل، ويحتوي الكيك على فوائد غذائية لا يمكن حصرها بسبب مكوناتها وللتعرف على طريقة تحضير الكيك الأسفنجي الخفيف يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكيك الأسفنجية طريقة تحضير الكيك الأسفنجية المكونات: كأس من الطحين.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

وحدتان من البيض.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

كأس من مسحوق السكر البودرة.

كأس زبدة مذابة ناعمة.

نصف كأس حليب. طريقة التحضير: قبل بداية عجن المكونات نقوم بتسخين الفرن أولاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نخل الطحين والبيكنج باودر ودمجهم معاً ونتركهم. ننتقل إلي المكونات السائلة يتم إخفاق البيض بالمضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي حسب الوسائل المتوفرة ثم إضافة الزبدة إلي البيض ودمجهم معاً وبعد أن يصبح الزبدة والبيض خليط واحد وسائل نقوم بسكب السكر ونعمل على التقليب حتى الذوبان والتجانس بشكل تام. تحضير قالب صغير للكيك ودهنه بالزبدة أو الزيت مع رشة من الدقيق أو إستبدال ذلك بورق الزبدة. وضع خليط المكونات السائلة على الطحين والبيكنج باودر وعجن المكونات بإستخدام المضرب اليدوي حتى يصبح خليط الكيك سائل. سكب الخليط في قالب الكيك الذي سبق تحضيره ووضعها بالفرن الساخن لمدة نصف ساعه أو أكثر حتى النضج. يمكن تقسيم الكيك بعد أن تخرج من الفرن وتصبح باردة إلي جزئين ووضع حشوة داخلية بها مثل الكريمة وتغليفها من الخارج بالشوكولاتة حسب التفضيل أو تركها كما هي دون تزيين. تصبح الكيك جاهزة للتقديم في تلك الحاله يمكن تقطيع الكيك بارد أو ساخن وتقديمه بجانب المشروبات الغازية. طريقة التحضير: الوسوم

تحضير الكيك وتناوله في الصباح من العادات الراقية القديمة في الدول العربية المكتسبة من البلاد الأوروبية بجانب المشروبات الدافئة خاصةً في فصل الشتاء للشعور بالدفء وأكثر الأصناف التي يتم تحضيرها من أنواع الكيك المتعددة هي الكيكة الأسفنجية الخالية من النكهات بإعتبارها ملائمة للتناول في جميع الأوقات على عكس كيك الشوكولاتة وكيك الفواكه وغيرهم فهي خفيفة بالنسبة للأطفال الصغار في بداية تناولهم للطعام، ويعتبر الكيك من المعجنات أو الحلويات البسيطة التي يمكن أن تقوم الأشخاص قليلة الخبرة بإعدادها بشكل جيد خاصةً عند إتباع الخطوات بالتفصيل، ويحتوي الكيك على فوائد غذائية لا يمكن حصرها بسبب مكوناتها وللتعرف على طريقة تحضير الكيك الأسفنجي الخفيف يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكيك الأسفنجية طريقة تحضير الكيك الأسفنجية المكونات: كأس من الطحين.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

وحدتان من البيض.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

كأس من مسحوق السكر البودرة.

كأس زبدة مذابة ناعمة.

نصف كأس حليب. طريقة التحضير: قبل بداية عجن المكونات نقوم بتسخين الفرن أولاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نخل الطحين والبيكنج باودر ودمجهم معاً ونتركهم. ننتقل إلي المكونات السائلة يتم إخفاق البيض بالمضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي حسب الوسائل المتوفرة ثم إضافة الزبدة إلي البيض ودمجهم معاً وبعد أن يصبح الزبدة والبيض خليط واحد وسائل نقوم بسكب السكر ونعمل على التقليب حتى الذوبان والتجانس بشكل تام. تحضير قالب صغير للكيك ودهنه بالزبدة أو الزيت مع رشة من الدقيق أو إستبدال ذلك بورق الزبدة. وضع خليط المكونات السائلة على الطحين والبيكنج باودر وعجن المكونات بإستخدام المضرب اليدوي حتى يصبح خليط الكيك سائل. سكب الخليط في قالب الكيك الذي سبق تحضيره ووضعها بالفرن الساخن لمدة نصف ساعه أو أكثر حتى النضج. يمكن تقسيم الكيك بعد أن تخرج من الفرن وتصبح باردة إلي جزئين ووضع حشوة داخلية بها مثل الكريمة وتغليفها من الخارج بالشوكولاتة حسب التفضيل أو تركها كما هي دون تزيين. تصبح الكيك جاهزة للتقديم في تلك الحاله يمكن تقطيع الكيك بارد أو ساخن وتقديمه بجانب المشروبات الغازية. طريقة التحضير:

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