طريقة عمل الفتة باللحمة والصلصة والدقة على الطريقة المصرية

طريقة عمل الفتة باللحمة للعيد، كل عام وأنتم بألف خير فها هو عيد الأضحى قد أقبل علينا أعاده الله على الجميع بكل الخير والبركات، وكما عودناكم بتقديم وصفات طعام لذيذة بلحوم الأضاحي نقدم لكم طبق عيد الأضحى الرئيسي على السفرة المصرية بطريقة جميلة. مكونات وصفة الفتة لحمة مسلوقة ومحمرة.

شوربة اللحمة.

خبز محمص مقطع.

صلصة الفتة.

دقة الفتة.

أرز مطبوخ. مقادير اللحمة نصف كيلو لحمة مقطعة مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم.

حبة بصل.

حبة جزر.

كرفس.

3 فصوص ثوم.

حبهان صحيح.

ورق غار.

مستكة.

ملح وفلفل.

ملعقة سمنة أو زبدة. طريقة سلق وتجهيز اللحمة نضع الإناء الذي سيتم فيه سلق اللحمة على النار وبه الزبدة وفور ذوبانها يتم إضافة اللحمة مع التقليب ومعها الحبهان والمستكة وورق الغار.

بعدما يتغير لون اللحمة من كل الاتجاهات يتم إضافة البصل والجزر والكرفس والفلفل الأسود.

ثم نضيف كمية من الماء للسلق والملح ونتركها حتى تغلي حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك نتركها على نار هادئة حتى تمام النضج ويستغرق هذا حوالي ساعة أو أقل.

عند تمام النضج تخرج قطع اللحمة وتوضع في طبق جانبي. مقادير صلصة الفتة عصير طماطم.

ثوم مفروم.

ملعقة خل.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح.

فلفل أسود.

مكعب مرق.

شوربة اللحمة.

زيت نباتي. طريقة تجهيز صلصة الفتة يوضع الثوم المفروم مع الزيت على النار حتى يتغير لونه للون الذهبي، ثم يوضع الخل.

بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم والملح والسكر والفلفل الأسود وتترك على النار حتى التسبيك.

في حالة الحاجة يمكن إضافة القليل من شوربة اللحمة التي أعددناها. مقادير وطريقة عمل دقة الخل والثوم ثوم مفروم.

خل.

ملح.

شوربة.

فلفل أسمر.

ولتجهيزها يوضع الزيت مع الثوم في إناء على النار وعليه الخل ثم الشوربة، ويتم إضافة الملح والفلفل عند الحاجة.

ونترك الخليط يغلي دقيقة ثم يرفع من على النار. طريقة عمل الفتة باللحمة يقطع الخبز على شكل مكعبات ويحمر في الزيت أو يتم تحميصه في الفرن حسب الرغبة.

نحضر صينية التقديم ونضع فيها قطع الخبز ونبله بالشوربة كل حسب رغبته.

وفوق الخبز القليل من الدقة ثم طبقة من الأرز المصري الأبيض المطبوخ.

وفوق الأرز نضع الدقة والصلصة وأخيرًا قطع اللحم، وتقدم بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل الفتة باللحمة للعيد، كل عام وأنتم بألف خير فها هو عيد الأضحى قد أقبل علينا أعاده الله على الجميع بكل الخير والبركات، وكما عودناكم بتقديم وصفات طعام لذيذة بلحوم الأضاحي نقدم لكم طبق عيد الأضحى الرئيسي على السفرة المصرية بطريقة جميلة. مكونات وصفة الفتة لحمة مسلوقة ومحمرة.

شوربة اللحمة.

خبز محمص مقطع.

صلصة الفتة.

دقة الفتة.

أرز مطبوخ. مقادير اللحمة نصف كيلو لحمة مقطعة مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم.

حبة بصل.

حبة جزر.

كرفس.

3 فصوص ثوم.

حبهان صحيح.

ورق غار.

مستكة.

ملح وفلفل.

ملعقة سمنة أو زبدة. طريقة سلق وتجهيز اللحمة نضع الإناء الذي سيتم فيه سلق اللحمة على النار وبه الزبدة وفور ذوبانها يتم إضافة اللحمة مع التقليب ومعها الحبهان والمستكة وورق الغار.

بعدما يتغير لون اللحمة من كل الاتجاهات يتم إضافة البصل والجزر والكرفس والفلفل الأسود.

ثم نضيف كمية من الماء للسلق والملح ونتركها حتى تغلي حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك نتركها على نار هادئة حتى تمام النضج ويستغرق هذا حوالي ساعة أو أقل.

عند تمام النضج تخرج قطع اللحمة وتوضع في طبق جانبي. مقادير صلصة الفتة عصير طماطم.

ثوم مفروم.

ملعقة خل.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح.

فلفل أسود.

مكعب مرق.

شوربة اللحمة.

زيت نباتي. طريقة تجهيز صلصة الفتة يوضع الثوم المفروم مع الزيت على النار حتى يتغير لونه للون الذهبي، ثم يوضع الخل.

بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم والملح والسكر والفلفل الأسود وتترك على النار حتى التسبيك.

في حالة الحاجة يمكن إضافة القليل من شوربة اللحمة التي أعددناها. مقادير وطريقة عمل دقة الخل والثوم ثوم مفروم.

خل.

ملح.

شوربة.

فلفل أسمر.

ولتجهيزها يوضع الزيت مع الثوم في إناء على النار وعليه الخل ثم الشوربة، ويتم إضافة الملح والفلفل عند الحاجة.

ونترك الخليط يغلي دقيقة ثم يرفع من على النار. طريقة عمل الفتة باللحمة يقطع الخبز على شكل مكعبات ويحمر في الزيت أو يتم تحميصه في الفرن حسب الرغبة.

نحضر صينية التقديم ونضع فيها قطع الخبز ونبله بالشوربة كل حسب رغبته.

وفوق الخبز القليل من الدقة ثم طبقة من الأرز المصري الأبيض المطبوخ.

وفوق الأرز نضع الدقة والصلصة وأخيرًا قطع اللحم، وتقدم بالهناء والشفاء.

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