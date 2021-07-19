خلطات تبييض البشرة وطريقة تبيض اليدين في يوم واحد وصفات فعالة وسريعه

طريقة تبيض اليدين في يوم واحد , وصفات فعالة وسريعه لتبيض اليدين والبشرة بسبب استخدام المواد الكيميائية بطريقة غريبة للتنظيف ومن خلال المقال الأتي وموقع ثقفني سنقدم لكي خلطات ووصفات تفتيح وتبييض البشره واليدين في اسرع وقت في يوم واحد , مع اقتراب موعد العيد تبحث الفتيات عن طرق لتفتيح اليدين بسرعه , كل ما عليكي هو قراءة المقال الأتي

خلطات تبيض اليدين في يوم واحد

وصفة الزبادي و الكركم

يحتوي الزبادي علي مادة البروبيوتيك وهي مادة مبيضة وغير مضرة بالبشرة

المكونات : ( نصف كوب من الزبادي – ملعقة كركم )

التحضير والاستخدام : اخلطي الزبادي و الكركم سويا , ثم قومي بدعك يديك به , اشطفيه بعد تركه علي يديك لمده لا تقل عن عشرون دقيقه , احرصي علي استخدام الماء البارد

عصير الليمون لتفتيح اليدين

ضعي يديك في وعاء به كوب من عصير الليمون , مدة عشرون دقيقه .. اشطفي يديك بعد ذلك و قومي بدهن المرتب عليها , يفضل أن يكون مرطب عالي الجودة

الصبار لتفتيح اليدين

هذه تعتبر من الطرق السريعة الفعالة و غير المكلفة , كل ما عليك وضع القليل من هلال الصبار علي يدك , اتركيه لمدة ليله كاملة و اغسليه

خلطة الخيار والكمون و الكركم

المكونات : عصير الخيار وعصير الليمون وملعقة صغيرة من الكركم

الخطوات : امزجي المكونات كلها حتي تمام التجانس , ضعي هذه العجينة علي يدك لمدة , يجب أن لا تقل عن ثلاثون دقيقه , ثم قومي بغسل يدك بالماء البارد من أجل الحصول علي أفضل النتائج

تفتيح اليدين في يوم واحد

وصفة معجون اللوز لتفتيح اليدين

المكونات : عدد ست حبات من اللوز النئ , قومي بنقعة في الماء مدة ليلة كاملة , أعجني حبات اللوز مع القليل من الحليب , و قومي بترك هذه العجينة علي يدك ليله كاملة , في الأخير قومي بغسل يديك بماء بارد .. يحتوي اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات والريبوفلافين، وهي عناصر تساعد على حماية البشرة وتعزيز صحتها ونضارتها.

خشب الصندل و الكركم

المكونات: ( ثلاث معالق صغيرة من الكركم – ثلاث معالق كبيرة من مسحوق خشب الصندل – قطرات من ماء الورد )

الخطوات : اخلطي المكونات جيدا حتي تحصلي علي عجينه , اتركي العجينة علي يدك مدة ثلاثون دقيقه ثم اغسلي .