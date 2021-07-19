تشقير الحواجب في المنزل وصبغها بطرق طبيعية دون أي مواد كيميائية

تشقير الحواجب بمكونات طبيعية، أول ما يلفت انتباهنا في الأشخاص الذين نتحدث معهم هو شكل العيون، وهو ما يبرز جمالهم، والحاجب يعتبر شئ أساسي لإظهار ذلك، حيث يجب أن يتناسب شكل الحاجب مع شكل العين ورسمة الوجه، ولأن هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في تعديل شكل حواجبهن دون استخدام بعض الطرق التي تؤدي إلى ظهور حبوب أو ظهور شعر صغير مرة أخرى بشكل غير محبب، لجأ الكثير إلى استخدام التشقير، ولكن التشقير بمواد كيميائية يسبب الكثير من الآثار الضارة في بعض الأوقات مثل الحروق وغيرها، نتيجة للاستخدام غير الصحيح ولفترة كبيرة، لذا يحتاج الكثير إلى وصفات طبيعية لتشقير الحواجب وبمكونات يسهل الحصول عليها.تشقير الحواجب بمكونات طبيعية
يمكن تشقير الحواجب في المنزل دون الذهاب لصالون التجميل، وأيضاً دون إستخدام مواد تشقير كيميائية قد تضر بشعر الحاجب على فترات، ومن تلك الوصفات وصفة القهوة، حيث يتم صبغ الشعر بالقهوة وتعتبر القهوة من المواد المفيدة أيضاً لتحفيز نمو الشعر عند وجود فراغات.تشقير الحواجب بالبابونج
المكونات:
- كيس من مغلي البابونج.
- كمية متساوية من الليمون
طريقة التحضير:
- يحضر إناء يوضع فيه كوب ماء مغلي ثم يوضع به كيس شاي البابونج ويتم نقعة لمدة ساعة كاملة.
- يضاف عليه نفس الكمية من عصير الليمون ويتم الخلط معاً.
- ثم بإستخدام القطنة يتم تشقير الحواجب بالمزيج حتى الحصول على تشقير الحاجب.
- يمكن وضعها على الحاجب بعد مزجها بالماء لمدة 20 دقيقة حتى تعمل على تشقير الحاجب، وإذا أردتي لون أغمق للحاجبين يمكن تطويل المدة على الحواجب.
المكونات:
- ملعقتين كبيرتين من القهوة أو البن.
- ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير:
- في البداية يتم خلط القهوة والكاكاو في إناء نظيف، نضيف إلى هذا الخليط زيت جوز الهند، نقوم بتقليب المكونات جيداً.
- يتم إضافة العسل ونقوم بالتقليب حتى تمام التجانس.
- يتم استخدام الصبغة لمدة ساعة في حالة إذا أردتي لون غامق، وإذا أردتي اللون الفاتح يمكن وضع الصبغة على الحاجب لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.
- ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر، يمكن الاحتفاظ بهذة الوصفة في الثلاجة لمدة لا تزيد عن سبعة أيام.
الوسوم
تشقير الحواجب بمكونات طبيعية، أول ما يلفت انتباهنا في الأشخاص الذين نتحدث معهم هو شكل العيون، وهو ما يبرز جمالهم، والحاجب يعتبر شئ أساسي لإظهار ذلك، حيث يجب أن يتناسب شكل الحاجب مع شكل العين ورسمة الوجه، ولأن هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في تعديل شكل حواجبهن دون استخدام بعض الطرق التي تؤدي إلى ظهور حبوب أو ظهور شعر صغير مرة أخرى بشكل غير محبب، لجأ الكثير إلى استخدام التشقير، ولكن التشقير بمواد كيميائية يسبب الكثير من الآثار الضارة في بعض الأوقات مثل الحروق وغيرها، نتيجة للاستخدام غير الصحيح ولفترة كبيرة، لذا يحتاج الكثير إلى وصفات طبيعية لتشقير الحواجب وبمكونات يسهل الحصول عليها.تشقير الحواجب بمكونات طبيعية
يمكن تشقير الحواجب في المنزل دون الذهاب لصالون التجميل، وأيضاً دون إستخدام مواد تشقير كيميائية قد تضر بشعر الحاجب على فترات، ومن تلك الوصفات وصفة القهوة، حيث يتم صبغ الشعر بالقهوة وتعتبر القهوة من المواد المفيدة أيضاً لتحفيز نمو الشعر عند وجود فراغات.تشقير الحواجب بالبابونج
المكونات:
- كيس من مغلي البابونج.
- كمية متساوية من الليمون
طريقة التحضير:
- يحضر إناء يوضع فيه كوب ماء مغلي ثم يوضع به كيس شاي البابونج ويتم نقعة لمدة ساعة كاملة.
- يضاف عليه نفس الكمية من عصير الليمون ويتم الخلط معاً.
- ثم بإستخدام القطنة يتم تشقير الحواجب بالمزيج حتى الحصول على تشقير الحاجب.
- يمكن وضعها على الحاجب بعد مزجها بالماء لمدة 20 دقيقة حتى تعمل على تشقير الحاجب، وإذا أردتي لون أغمق للحاجبين يمكن تطويل المدة على الحواجب.
المكونات:
- ملعقتين كبيرتين من القهوة أو البن.
- ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير:
- في البداية يتم خلط القهوة والكاكاو في إناء نظيف، نضيف إلى هذا الخليط زيت جوز الهند، نقوم بتقليب المكونات جيداً.
- يتم إضافة العسل ونقوم بالتقليب حتى تمام التجانس.
- يتم استخدام الصبغة لمدة ساعة في حالة إذا أردتي لون غامق، وإذا أردتي اللون الفاتح يمكن وضع الصبغة على الحاجب لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.
- ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر، يمكن الاحتفاظ بهذة الوصفة في الثلاجة لمدة لا تزيد عن سبعة أيام.
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