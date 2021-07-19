طريقة عمل الكبده البلدي في البيت بأكثر من طريقة بسهولة زي أشهر المحلات

طريقة عمل الكبده البلدي، من أشهر الأكلات المحببة جداً للأطفال والكبار، وسريعة جداً وسهلة التحضير، وتقدم مع الأرز أو العيش أو حتى الكشري، ولها طرق كثيرة وعديدة، وكلها لذيذة ومفضلة لدى الكل، ومنها الكبدة الإسكندراني، و الكبدة بالبصل، و الكبدة بالرده، وغيرها من أصناف الكبده اللذيذة والمشهورة.

طريقة عمل الكبده البلدي

يوجد طرق كثيرة لعمل الكبده. حيث تكون الكبده من أكثر وأشهر الأجزاء الموجودة داخل العجل. ولذلك سوف نعرض لكم أكثر وأشهر الطرق التي يمكن عملها في البيت زي أشهر المحلات وبكل سهولة.

أولاً الكبده المقلية

المقادير:

نصف كيلو من الكبده البلدي.

4 ملاعق خل أبيض.

عصير ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

كسبره ناشفة.

نصف ملعقة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة فلفل أحمر.

عصير بصلة مبشورة.

كوب من الدقيق مخلوط مع كوب من البقسماط الناعم.

طريقة التحضير:

تغسل الكبده جيداً وتشطف بالماء والدقيق والخل.

تتبل الكبده بالخل والليمون والبهارات وتترك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.

تغطي بالدقيق المخلوط بالبقسماط مع الملح والفلفل ويفضل أن تترك في الثلاجة نصف ساعة قبل تحميرها لتتماسك ثم تحمر على نار متوسطة.

تقدم مع سلطة الطحينة.

ثانياً كبده بالبصل

المقادير:

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 فلفل أخضر حلو”مقطع مكعبات”.

3 ملاعق صغيرة بردقوش مطحون.

1 فلفل أحمر حلو “مقطع مكعبات”.

2 بصلة ” مقطعة مكعبات”.

1 ملعقة صغيرة ملح “أو حسب الرغبة”.

2 ملعقة صغيرة فص ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف كيلو كبده بلدي “بقري مقطعة إلى قطع متوسطة”.

ربع كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير:

قومي بتسخين الزيت في طاسة على النار.

ثم ضيفي لها البصل والثوم والفلفل.

وقومي بتقليب المكونات حتى تذبل.

ضيفي الكبده والملح والفلفل الأسود والبردقوش وعصير الليمون.

وقومي بالتقليب لمدة 3 دقائق.

أتركي الكبده حتى تنضج.

وأثناء ذلك قومي بالتقليب المستمر.

ثم قدميها مع سلطة الطحينة والبطاطس المحمرة.

ثالثاً كبده إسكندراني

المقادير:

كبده مقطعه قطع صغيرة.

بصلة مقطعة قطع صغيرة أو بدون.

فلفل رومي مقطع صغير.

فلفل حامي.

ثوم مفروم.

ماح وفلفل وكمون.

طريقة التحضير: