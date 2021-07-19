حلقات البصل المحشية بالجبن من المقبلات الشهية التي يفضلها الصغار والكبار، ولا تحتاج لوقت كبير لإعدادها تقدم بجانب عدد من الأطباق كاللحم المقلية والدجاج المقلي والبطاطا والبيتزا والأكلات السريعة، وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة إعداد حلقات البصل المقرمشة المحشوة بالخطوات. طريقة عمل حلقات البصل المحشية بالجبن طريقة عمل حلقات البصل المحشية بالجبن مكونات البصل : ثلاث حباب بصل أبيض كبيرة الحجم.

شرائح سلامي ، وشرائح الديك الرومي واللانشون أو لانشون الدجاج.

صلصة بيتزا.

كوب جبن باراميزان مبشورة.

كوب جبن موزاريلا.

3 بيضات كبيرة.

كوبان من البقسماط المطحون ناعم.

ملعقتين دقيق أبيض.

ملعقتين توابل مشكلة.

ملعقة بابريكا. طريقة إعداد حلقات البصل المقرمشة ابدئي في تقشير البصل وتقطيعه لحلقات وافرغي الحلقات من الداخل ثم اغسلي البصل.

ابدئي في وضع الجبن واللانشون بين بين شريحة بصل والأخرى ثم اغمسيهم بصلصة البيتزا.

رشي عليهم جبن البارميزان والتوابل المجففة وأدخليهم للثلاجة.

اخفقي البيض وامزجي البقسماط مع الدقيق والبابريكا وبقية خليط الجبن.

أخرجي البصل من الثلاجة وضعي البصل في البيض ثم في خليط البقسماط ورشي عليهم التوابل بعد الانتهاء.

أدخليهم الثلاجة مرة أخرى لمدة 20 دقيقة.

اغمريهم بالزيت المغلي حتى تمام التحمير ثم ارفعيه على ورق مطبخ وقدميه مع الصوص . طريقة إعداد حلقات البصل المقرمشة من الممكن الاستعانة بنوع جبن واحد أو جبن رومي حسب التفضيل، وتقديمها مع صوص الجبن الكريمي المكون من الكريمة الثقلية والجبن المبشور والبقدونس المفري والثوم المفري واخلطي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس وقدميها مع حلقات البصل. حلقات البصل المقرمشة حلقات البصل المقرمشة مكونات البصل: كوب وربع دقيق.

بصلتين كبيرتين أبيض.

صفار بيضة .

كوب ماء مثلج.

ربع ملعقة ملح، ربع معلقة بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة نشا. طريقة الإعداد: قطعي البصل لحلقات سميكة وفرغيها من الداخل.

في وعاء زجاجي ضعي الماء والبيض والنشا والبيكربونات الصوديوم ثم قلبي الخليط جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس جدًا.

ثم ضعي حلقات البصل بالخليط، وادخليه للثلاجة لمدة 20 دقيقة. حتى تحصلين على القرمشة المطلوبة.

ثم أخريجه واغمريه بالزيت حتى تمام التحمير وأخرجيها على مناديل ورقية للتصفية.

قدميها مع الصوص المحبب لك بجانب الوجبات الرئيسية والخبز. الوسوم

حلقات البصل المحشية بالجبن من المقبلات الشهية التي يفضلها الصغار والكبار، ولا تحتاج لوقت كبير لإعدادها تقدم بجانب عدد من الأطباق كاللحم المقلية والدجاج المقلي والبطاطا والبيتزا والأكلات السريعة، وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة إعداد حلقات البصل المقرمشة المحشوة بالخطوات. طريقة عمل حلقات البصل المحشية بالجبن طريقة عمل حلقات البصل المحشية بالجبن مكونات البصل : ثلاث حباب بصل أبيض كبيرة الحجم.

شرائح سلامي ، وشرائح الديك الرومي واللانشون أو لانشون الدجاج.

صلصة بيتزا.

كوب جبن باراميزان مبشورة.

كوب جبن موزاريلا.

3 بيضات كبيرة.

كوبان من البقسماط المطحون ناعم.

ملعقتين دقيق أبيض.

ملعقتين توابل مشكلة.

ملعقة بابريكا. طريقة إعداد حلقات البصل المقرمشة ابدئي في تقشير البصل وتقطيعه لحلقات وافرغي الحلقات من الداخل ثم اغسلي البصل.

ابدئي في وضع الجبن واللانشون بين بين شريحة بصل والأخرى ثم اغمسيهم بصلصة البيتزا.

رشي عليهم جبن البارميزان والتوابل المجففة وأدخليهم للثلاجة.

اخفقي البيض وامزجي البقسماط مع الدقيق والبابريكا وبقية خليط الجبن.

أخرجي البصل من الثلاجة وضعي البصل في البيض ثم في خليط البقسماط ورشي عليهم التوابل بعد الانتهاء.

أدخليهم الثلاجة مرة أخرى لمدة 20 دقيقة.

اغمريهم بالزيت المغلي حتى تمام التحمير ثم ارفعيه على ورق مطبخ وقدميه مع الصوص . طريقة إعداد حلقات البصل المقرمشة من الممكن الاستعانة بنوع جبن واحد أو جبن رومي حسب التفضيل، وتقديمها مع صوص الجبن الكريمي المكون من الكريمة الثقلية والجبن المبشور والبقدونس المفري والثوم المفري واخلطي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس وقدميها مع حلقات البصل. حلقات البصل المقرمشة حلقات البصل المقرمشة مكونات البصل: كوب وربع دقيق.

بصلتين كبيرتين أبيض.

صفار بيضة .

كوب ماء مثلج.

ربع ملعقة ملح، ربع معلقة بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة نشا. طريقة الإعداد: قطعي البصل لحلقات سميكة وفرغيها من الداخل.

في وعاء زجاجي ضعي الماء والبيض والنشا والبيكربونات الصوديوم ثم قلبي الخليط جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس جدًا.

ثم ضعي حلقات البصل بالخليط، وادخليه للثلاجة لمدة 20 دقيقة. حتى تحصلين على القرمشة المطلوبة.

ثم أخريجه واغمريه بالزيت حتى تمام التحمير وأخرجيها على مناديل ورقية للتصفية.

قدميها مع الصوص المحبب لك بجانب الوجبات الرئيسية والخبز.

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