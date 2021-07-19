طريقة عمل لحمة الرأس في العجل والمخ واللسان في البيت زي طريقة المحلات

طريقة عمل لحمة الرأس، من أكثر أنواع اللحمة انتشاراً، ولها عشاقها حيث يوجد الكثير من المفضليين لهذا النوع من اللحمة، وهي ذات مذاق خاص، ويمكن لست البيت أن تطهيها في البيت زي أشهر المحلات المشهورة بعملها، حيث تحتوي على لحمة الرأس والمخ واللسان.

طريقة عمل لحمة الرأس

من تقسيمات العجل تقسيمه الرأس وتشمل “المخ – لحمة الرأس – اللسان”. وسوف نعرض لكم في هذا المقال طرق عمل للمخ البانيه. وطاجن لحمه الرأس. واللسان البقري.

أولاً طاجن لحمة الرأس

المقادير:

1 كيلو لحمة رأس.

بصل.

جزر.

كرفس.

ورق لورا.

حبهان.

طماطم.

بطاطس مكعبات.

حمص شام مسلوق.

زيت زيتون.

ليمون.

خل.

شطه حمراء مطحونة.

قرفة ناعمة.

زعتر مجفف.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

قومي بغسل لحمة الرأس وسلقها في إناء على النار إلى أن تنضج كاملة.

احضري الخلاط الكهربائي.

ثم ضعي الخل والليمون وزيت الزيتون والبهارات والكمون والزعتر وقرفة ناعمة وفلفل حار وكرفس أخضر وجزر وبصل وطماطم مقطع واخلطي المكونات كلها في الخلاط.

انقلي لحمة الرأس بعد تمام النضج من المرقة وضعيها في قالب مقاوم للحرارة.

ثم ضعي الخليط فوق لحمة الرأس والقليل من المرقة ومعاها البطاطس وحمص الشام.

ادخليها الفرن إلى أن تحمر وتقدم ساخنة.

ثانياً مخ بانيه

المقادير:

1 مخ بقري.

بهارات.

1 بصلة صغيرة مبشورة.

بقسماط مطحون.

1 بيضة.

1 كوب زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير:

ينقع المخ لوقت كافي في ماء مع الملح والخل.

ثم يغسل جيداً.

يسلق قليلاً ثم يرفع من الماء الساخن ويوضع في ماء مثلج ليماسك.

ثم يصفى ويترك جانباً.

يخلط البصل مع الملح والفلفل والقرفة وجوزة الطيب والكمون والبيضة.

ثم يضاف على المخ بعد تقطيعه طرنشات سميكة.

يترك بالثلاجة لمدة ساعة.

يخرج من الثلاجة ويغلف بالبقسماط ثم يحمر في زيت ساخن.

ثالثاً اللسان البقري

المقادير:

4 فص ثوم.

3 فصوص حبهان.

2 فص مستكه.

3 ملعقة كبيرة زبده.

3 بصلة.

1 لسان بقري.

1 عود قرفة.

2 عيدان كرفس.

2 جزر.

1 ملعقة صغيرة كركم.

1 عود قرفة خشب.

2 ورق لورا.

1 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير: