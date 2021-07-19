أفضل وصفات السلطات والمقبلات التي تقدم بجانب المشاوي

أفضل وصفات السلطات والمقبلات، بقدوم عيد الأضحى تبحث ربات البيوت عن أفضل وألذ الطرق لإعداد السلطات المقبلات التي تقدم بجانب المشويات سواء اللحم أو الدجاج، فهناك مختلف السلطات التي يمكن أن تقدم مثل سلطة الطحينة وسلطة البابا غانج وغيرهم، لذا سوف نتحدث عن طرق إعدادها.

عند تقدم أي نوع من المشويات خاصة اللحم المشوي نرغب في تقديم بجانبها بعض المقبلات السلطات، وتلك بعض الوصفات لتحضير ألذ وأطيب الأنواع.

طريقة عمل سلطة البابا غانوج

سلطة البابا غانوج من السلطات المفضلة التي تقدم بجانب الكثير من أنواع المشاوي، وطريقة أعدادها هي:

مكونات سلطة البابا غانوج

ثمرتين باذنجان مشوية. ثمرة طماطم مقطعة صغير. معلقتين كبيرة دبس الرمان. ثلاث معالق كبيرة طحينة. عصير ليمونة. فلفل رومي مقطع صغير. فصين ثوم مهروس ملح وكمون

طريقة عمل سلطة البابا غانوج

تقشر الباذنجان وينضف ويهرس بالشوكة ثم يخلط بكافة المكونات المذكورة بالأعلى

طريقة إعداد سلطة الكول سلو

سلطة الكول سلو من أسهل السلطات لإعدادها وهي من ألذ السلطات وأشهاها نظرا لأنها تتمتع بمذاق لاذع قليلا، ولإعداد السلطة يرجي إتباع ما يلي:

مكونات سلطة الكول سلو

نصف كورمبة كبيرة مقطعة لقطع صغيرة. ثلاث ثمرات جزر مبشورين كوب مايونيز أو 200 جرام معلقة كبيرة مسطردة أو 10 جرام. ربع كوب خل تفاح. معلقتان صغيرة بذور كرفس أو 10 جرام ملح وفلفل حسب الرغبة معلقتان صغيرة سكر أو 10 جرام.

طريقة التحضير

في وعاء كبير نقوم بخلط خل التفاح والمايونيز والمسطردة وبذور الكرفس والسكر جيدا.

نضع الملح والفلفل على حسب الرغبة

إضافة الجزر والكورمب للخليط السابق ويقلب جيدا.

يغلف الخليط بغطاء بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لحين استخدامه وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار

سلطة الزبادي بالخيار من أطيب السلطات التي يحبها الكثير وذلك لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولإعدادها يرجي إتباع ما يلي:

مكونات سلطة الزبادي بالخيار

علبتين زبادي ثمرة خيار صغيرة ثلاث معالق كبيرة مايونيز. فص ثوم مهروس عصير نصف ليمونة ربع معلقة صغيرة نعناع ناشف معلقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار