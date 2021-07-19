تحضير الكبدة الأسكندراني بالبيت مثل الجاهزة لاعدادها في العيد

تحضير الكبدة الأسكندراني بالبيت، تحضير الكبدة الأسكندراني بالبيت، لكبد الاسكندري من أشهر الأكلات المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر وخارجها وعلى الرغم من شعبية الكبد الاسكندرينية وفي مصر وخارجها مقارنة بالشعبية التي تتمتع بها إلا أن المطاعم التي يقدمها ليست كثيرة لدرجة أنهم يبيعونها في المقاهي وفي العربيات المتجولة في الشوارع خاصة في مدينة الإسكندرية ؛ لهذا السبب أطلق عليه اسم كبد الإسكندرية ، ونظرا لشعبية هذا الطبق سنذكر الطريقة الصحيحة لتحضيره في المنزل.ثم في هذا المقال سنعرفكم على طريقة عمل كبد الاسكندرية بالمنزل بطريقة بسيطة ولذيذة وبمكونات قليلة أفضل من الجاهزة وأضمن ايضا.

تحضير الكبدة الأسكندراني بالبيت

تعتبر مكونات هذه الطبخة كلها مكونات طبيعية وكلها خضروات مفيدة جدا لجسم الإنسان حيث تعد مكوناتها عبارة عن:

المكونات:

نص كيلو كبده طازجة مقطعة الي شرائح طويلة أو متوسطة حسب الرغبة.

3 حبات من الفلفل الأخضر مقطع الي شرائح طويلة.

1 عدد فلفل أخضر حار مقطع إلي شرائح صغيرة.

حبتان من الطماطم صغيرتان الحجم مقطعة الي شرائح.

ليمونة واحدة متوسطة الحجم.

5 فصوص من الثوم.

ملعقتان من زيت الزيتون.

4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

ابدئي بتتبيل الكبد قبل الطبخ عن طريق إضافة الخل وعصير الليمون وبهارات الفلفل والفلفل الحار والملح والكزبرة واتركيها في الخليط لمدة ربع ساعة تقريبًا. قطعي الطماطم والفلفل الأخضر والثوم إلى قطع صغيرة ، ثم سخني الزيت قليلاً على النار ، وأضيفي الثوم حتى يصبح ذهبي اللون، ثم أضيفي الفلفل الأخضر. أضيفي الكبد إلى الزيت وقلبي قليلاً، ستلاحظين أن لونه يبدأ في التحول إلى اللون الرمادي بسبب جفاف الماء، وفي الوقت نفسه تضاف الطماطم المهروسة ويقلب الخليط حتى تلاحظ أن الكبد أقرب للجفاف ، في في هذه الحالة ينضج الكبد بالطماطم ويكون جاهزًا للتقديم. تعتبر وصفات لحوم العيد كثيرة وعديدة فالكثير من الأشخاص يفضل تناول كفتة الحاتي المشويةعن الكبدة ولقد تحدثنا سابقاً عنها. يمكن تقديم الكبد السكندري بعدة أشكال. إنه رائع للعشاء العائلي أو السندويشات المدرسية. إذا كنت تقدم في المنزل ، ضعيها في طبق كبير وأضيفي عصير الليمون وقدميها مع المخللات والفلفل الأخضر. في حالة تحضير السندويشات ، لا تضيفي الليمون لأنه يميل إلى أن يصبح حامضيًا بمرور الوقت.

طريقة التحضير لهذه الطبخة: