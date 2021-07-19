وصفة جبارة لتبييض الوجه والجسم وتفتيح الركب والأكواع والنتيجة مذهلة، سر جاذبية المرأة يبدأ من الوجه والجسم حيث أنهم رمز الأنوثة والذي يمنحك الثقة في النفس ويعد جمال الجسم ومظهره الداخلي أمر ترغب به كل النساء.

وذلك حتي تظل دائماً في الشكل الجذاب ولكن عند حدوث مشاكل فإنها تلجأ إلي الحلول السريعة مثل شراء كريمات تبييض البشرة.

وهذا حتي تحصل علي لون موحد لبشرة الوجه والجسم كما أنها تنفق مبالغ كبيرة للحفاظ علي الشكل الرائع والمثالي لجمالها.

ولكن يتعرض الوجه والجسم لعدة عوامل تتسبب في تغيير لون الجلد مثل التعرض لأشعة الشمس أو الاتكاء علي الركب والأكواع.

ولذلك تعتبر المكونات الطبيعية من الوسائل الفعالة في التخلص من اسمرار الوجه والجسم وتمنحك نتيجة سريعة كما أنها غير مكلفة.

أقوي وصفة لتفتيح الوجه والجسم وتبييض الأماكن الداكنة في وقت قياسي

تفتيح الوجه والجسم وتبييض الأماكن الداكنة هو أمر هام يشغل تفكير العديد من الفتيات والسيدات وذلك حتي تتخلص من مشاكل البشرة.

ولهذا تبحث عن أفضل الطرق لتتمتع ببشرة رائعة الجمال مما يجعلها تقوم بشراء منتجات كيميائية للحصول علي أفضل نتيجة.

ولكن هذه المنتجات تؤثر علي الجلد وتسبب ضرر كبير علي المدي البعيد ويمكنك التخلص منها من خلال استخدام الوصفات الطبيعية.

حيث أنها تساعد علي تبييض الوجه وتبييض الجسم وإزالة الاسمرار من المناطق الداكنة بمكونات فعالة وسريعة المفعول.

وصفة الحليب البودرة وخل التفاح لتبييض الوجه والجسم وتفتيح الركب والأكواع

يحتوي الحليب البودرة علي حمض اللاكتيك الذي يعمل علي تفتيح لون الجلد وتقشير البشرة من الخلايا الميتة.

وهذا لاحتوائه علي خصائص فعالة في تبييض بشرة الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الحساسة مثل الركب والأكواع.

خل التفاح يساعد علي تفتيح لون البشرة وتفتيح الركب والأكواع حيث يحتوي علي عناصر غذائية وانزيمات تزيل الاسمرار والبقع الداكنة.

كما يعمل علي تقشير الجلد الميت ويعالج التصبغات ويوحد لون الوجه والجسم بشكل سريع.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الشبه المطحونة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مكونات وصفة تبييض الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة

قومي بمزج المكونات الجافة ثم أضيفي خل التفاح وزيت جوز الهند.

اخلطي المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلي علي قوام كريمي.

يتم غسل الوجه والأماكن الداكنة في الجسم ثم تجفف جيداً.

وتوضع الوصفة مع التدليك وتترك لمدة 15 دقيقة وتغسل بالماء وتستخدم 3 مرات في الأسبوع لبشرة بيضاء.

طريقة تحضير وصفة تفتيح الوجه والجسم وكيفية الاستخدام