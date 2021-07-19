وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة بدون ألم بمكونات منزلية

يعتبر إزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة من الأمور المزعجة للسيدات وقد تكون عملية مجهدة وتضيع وقت كبير في التخلص منها والأن نتعرف سويا علي وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة. الفازلين لإزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة الفازلين لإزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة وصفة الفازلين مدهشة جدا لإزالة شعر العانة بكل سهولة ويسر، وبدون ألم حيث أن الفازلين يحتوي علي خصائص ممتازة في تفتيح المناطق الحساسة والان تحصلون علي نتائج هائلة وغير مكلفة. مميزات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة يتخلص من الشعر نهائيا بدون الم.

يساعد علي تقليل ظهور الشعر مع الاستمرار حتي يختفي نهائيا.

تساعد هذه الوصفة علي تفتيح لون الجسم.

بديل لعمليات الليزر حيث أن بعض الفتيات لا يستطعن اجراء تلك هذه العمليات.

حل طبيعي وموفر ولا يحتاج إلى وقت كبير أثناء الاستخدام. مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بالسمسم معلقة صغيرة شبة مطحونة.

قدر مناسب من الفازلين.

معلقتين ماء ورد.

كمية مناسبة من زيت السمسم أو زيت الزيتون.

قطعة صغيرة من القطن. طريقة تحضير نقوم بمزج الشبة المطحونة مع ماء الورد مع التقليب جيدا إلي أن تذوب.

نقوم بإضافة الفازلين مع المزيج ويقلب جيدا.

نستخدم القطنة بوضع عليها الخليط وتوزيعه علي منطقة العانة.

نترك الخليط علي المنطقة حتي يجف تماما لمدة ساعة تقريبا.

ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ.

ثم بعد ذلك ترطيب المكان جيدا بزيت السمسم او الزيتون.

نقوم بالوصفة مرة في الأسبوع لمدة ثلاث مرات. مميزات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانةمكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بالسمسمطريقة تحضير الجدير بالذكر أن في حالة البشرة الحساسة نترك الخليط مدة ربع ساعة فقط. مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بالنشا مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بالنشا مكونات الوصفة: معلقة صغيرة نشا

معلقتان من السكر

معلقة كبيرة فازلين

بياض بيضة. طريقة تطبيق الوصفة نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتي الحصول علي عجينة متجانسة.

ثم نقوم بوضع الخليط علي منطقة العانة.

نتركها لمدة نصف ساعة حتي تجف.

نقوم بتقشير العجينة من المنطقة بلطف.

يتم الشطف جيدا بالماء الدافئ ثم بماء بارد.

نمسح المنطقة بقطنة مغموسة بماء الورد. طريقة تطبيق الوصفة ينصح بتكرار هذه العملية حتي نحصل علي النتيجة المرضية مع الاستمرار حتي تستطيع إزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة والقضاء عليه . الوسوم

يعتبر إزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة من الأمور المزعجة للسيدات وقد تكون عملية مجهدة وتضيع وقت كبير في التخلص منها والأن نتعرف سويا علي وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة. الفازلين لإزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة الفازلين لإزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة وصفة الفازلين مدهشة جدا لإزالة شعر العانة بكل سهولة ويسر، وبدون ألم حيث أن الفازلين يحتوي علي خصائص ممتازة في تفتيح المناطق الحساسة والان تحصلون علي نتائج هائلة وغير مكلفة. مميزات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة يتخلص من الشعر نهائيا بدون الم.

يساعد علي تقليل ظهور الشعر مع الاستمرار حتي يختفي نهائيا.

تساعد هذه الوصفة علي تفتيح لون الجسم.

بديل لعمليات الليزر حيث أن بعض الفتيات لا يستطعن اجراء تلك هذه العمليات.

حل طبيعي وموفر ولا يحتاج إلى وقت كبير أثناء الاستخدام. مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بالسمسم معلقة صغيرة شبة مطحونة.

قدر مناسب من الفازلين.

معلقتين ماء ورد.

كمية مناسبة من زيت السمسم أو زيت الزيتون.

قطعة صغيرة من القطن. طريقة تحضير نقوم بمزج الشبة المطحونة مع ماء الورد مع التقليب جيدا إلي أن تذوب.

نقوم بإضافة الفازلين مع المزيج ويقلب جيدا.

نستخدم القطنة بوضع عليها الخليط وتوزيعه علي منطقة العانة.

نترك الخليط علي المنطقة حتي يجف تماما لمدة ساعة تقريبا.

ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ.

ثم بعد ذلك ترطيب المكان جيدا بزيت السمسم او الزيتون.

نقوم بالوصفة مرة في الأسبوع لمدة ثلاث مرات. مميزات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانةمكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بالسمسمطريقة تحضير الجدير بالذكر أن في حالة البشرة الحساسة نترك الخليط مدة ربع ساعة فقط. مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بالنشا مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بالنشا مكونات الوصفة: معلقة صغيرة نشا

معلقتان من السكر

معلقة كبيرة فازلين

بياض بيضة. طريقة تطبيق الوصفة نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتي الحصول علي عجينة متجانسة.

ثم نقوم بوضع الخليط علي منطقة العانة.

نتركها لمدة نصف ساعة حتي تجف.

نقوم بتقشير العجينة من المنطقة بلطف.

يتم الشطف جيدا بالماء الدافئ ثم بماء بارد.

نمسح المنطقة بقطنة مغموسة بماء الورد. طريقة تطبيق الوصفة ينصح بتكرار هذه العملية حتي نحصل علي النتيجة المرضية مع الاستمرار حتي تستطيع إزالة الشعر الزائد لمنطقة العانة والقضاء عليه .

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