 كريم الكركم الرائع لتفتيح الوجه والبشرة خلال أسبوع واحد فقط

يعتبر كريم الكركم من أفضل وصفات تفتيح الوجه والبشرة، التي تعطي نتائج فعالة وسريعة للتخلص من جميع مشاكل البشرة التي يسببها تراكم البكتيريا وعدم الإهتمام بنظافة الوجه والتعرض لأشعة الشمس الضارة، وحدوث تغيرات هرمونية في الجسم مثل فترة المراهقة وأثناء الحمل، وتتكون الوصفة من مواد طبيعية مثل عسل النحل والزبادي والكركم ، وكلها مكونات مفيدة للبشرة تعطي نضارة وحيوية وتقاوم علامات تقدم العمر، كما أنها تغذي البشرة وتخلصها من الشوائب والبكتيريا المسببة لحب الشباب والرؤوس السوداء، ويساعد مزيج الكركم والزبادي على تعزيز صحة البشرة وجعلها مشرقة ونضرة، وتعتبر هذه الوصفة مناسبة لكل أنواع البشرة،وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الكركم لتفتيح الوجه. مكونات كريم الكركم مكونات كريم الكركم يتكون الكريم من مكونات بسيطة ومتاحة وغير مكلفة، وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة من الكركم.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

7 نقط من زيت شجرة الشاي (اختياري). طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كريم الكركم بخطوات بسيطة وغير معقدة، وهى كالتالي:- نخلط الزبادي والكركم وعسل النحل مع تقليب المكونات جيداً. ثم نضيف عصير نصف ليمونة ثم 7 نقط من زيت شجرة الشاى، ونقلب الخليط حتى يتجانس ويصبح مثل الكريم. ندهن الوجه بالكريم ويترك نصف ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. نمسح الوجه بقطعة قطن بها زيت زيتون للتخلص من أثر الكركم عند الحاجة لذلك. واظبي على استخدام الكريم يوميا للحصول على بشرة بيضاء ناعمة. فوائد الكركم للبشرة يحتوي الكركم على فيتامينات مهمة لصحة البشرة والجلد، وله العديد من الفوائد ومنها مايلي:- يحتوي على الكركمين وهو مركب يقضي على الإلتهابات ويحافظ على نضارة البشرة. علاج حب الشباب والوقاية من علامات الشيخوخة. يعمل كمضاد للبكتيريا ويحتوي على فيتامين E وهو فيتامين مهم لترطيب البشرة. يساعد على التخلص من الجفاف وتنشيط خلايا البشرة. تفتيح وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة. تقشير الخلايا الميتة على البشرة مما يساعد على تفتيح لونها. تعقيم وتنظيف البشرة، والحد من دهون الوجه خاصة لأصحاب البشرة الدهنية. الوسوم

يعتبر كريم الكركم من أفضل وصفات تفتيح الوجه والبشرة، التي تعطي نتائج فعالة وسريعة للتخلص من جميع مشاكل البشرة التي يسببها تراكم البكتيريا وعدم الإهتمام بنظافة الوجه والتعرض لأشعة الشمس الضارة، وحدوث تغيرات هرمونية في الجسم مثل فترة المراهقة وأثناء الحمل، وتتكون الوصفة من مواد طبيعية مثل عسل النحل والزبادي والكركم ، وكلها مكونات مفيدة للبشرة تعطي نضارة وحيوية وتقاوم علامات تقدم العمر، كما أنها تغذي البشرة وتخلصها من الشوائب والبكتيريا المسببة لحب الشباب والرؤوس السوداء، ويساعد مزيج الكركم والزبادي على تعزيز صحة البشرة وجعلها مشرقة ونضرة، وتعتبر هذه الوصفة مناسبة لكل أنواع البشرة،وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الكركم لتفتيح الوجه. مكونات كريم الكركم مكونات كريم الكركم يتكون الكريم من مكونات بسيطة ومتاحة وغير مكلفة، وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة من الكركم.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

7 نقط من زيت شجرة الشاي (اختياري). طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كريم الكركم بخطوات بسيطة وغير معقدة، وهى كالتالي:- نخلط الزبادي والكركم وعسل النحل مع تقليب المكونات جيداً. ثم نضيف عصير نصف ليمونة ثم 7 نقط من زيت شجرة الشاى، ونقلب الخليط حتى يتجانس ويصبح مثل الكريم. ندهن الوجه بالكريم ويترك نصف ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. نمسح الوجه بقطعة قطن بها زيت زيتون للتخلص من أثر الكركم عند الحاجة لذلك. واظبي على استخدام الكريم يوميا للحصول على بشرة بيضاء ناعمة. فوائد الكركم للبشرة يحتوي الكركم على فيتامينات مهمة لصحة البشرة والجلد، وله العديد من الفوائد ومنها مايلي:- يحتوي على الكركمين وهو مركب يقضي على الإلتهابات ويحافظ على نضارة البشرة. علاج حب الشباب والوقاية من علامات الشيخوخة. يعمل كمضاد للبكتيريا ويحتوي على فيتامين E وهو فيتامين مهم لترطيب البشرة. يساعد على التخلص من الجفاف وتنشيط خلايا البشرة. تفتيح وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة. تقشير الخلايا الميتة على البشرة مما يساعد على تفتيح لونها. تعقيم وتنظيف البشرة، والحد من دهون الوجه خاصة لأصحاب البشرة الدهنية.

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