طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضاني لسفرة العيد بمذاق رائع

طاجن البامية باللحمة الضاني ، من أشهي الأكلات التي يمكم تقديمها علي السفرة خلال أيام عيد الأضحي المبارك، حيث يقوم المسلمون بذبح الأضحية ويكثر تواجد اللحم الضاني داخل المنزل، فيمكننا عمل أطباق شهية منه منها المشوي ومنها الفتة وأنواع مختلفة من الأطباق الشهية، ومن أهمها طبق البامية الذي يمتاز بطعم لذيذ جداً وشهي ومكوناته سهلة وبسيطة وهي أيضا تقدم منها أنواع مختلفة منها صينية البامية الباراني، ومن الأطباق الجانبية التي تقدم مع الطاجن الأرز الأبيض أو الأزز بالشعرية مع السلطات، وأيضاً يمكن تقديمه بجانب العيش البلدي فقط فهو مغذي ومفيد ومن الأطباق الرئيسية علي السفرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل طاجن البامية باللحم الضاني بطريقة شهية ولذيذة والاستمتاع به في أيام العيد المبارك مع الأسرة والأقارب.

مكونات عمل طاجن البامية باللحم الضاني

يعتبر هذا الطبق من الأطباق اللذيذة وذلك لاحتوائه علي مكونات مفيدة هي كما يلي:-

نصف كيلو من اللحم الضاني.

ورق لورا.

ماء للسلق.

نصف كيلو من البامية.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

لعمل الصلصة

2 كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير طاجن البامية باللحمة الضاني باتباع الآتي:ـ

يتم تقطيع اللحم إلي أجزاء صغيرة ويغسل جيداً، ثم يوضع إناء علي النار وبه كمية مناسبة من الماء وعندما يغلي الماء توضع قطع اللحم مع الملح وورق اللورا وتترك حتي تنضج. ثم نضع مقلاة علي النار ونضع بها السمنة ثم نضيف قطع اللحم ونتركها حتي تتحمر من الجانبين، ثم نضيف إليها البامية ونقلبها معها قليلأ، حتي تذبل مع إضافة الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة حتي تأخذ طعم البهارات.

طريقة إعداد الصلصلة

لإعداد الصلصة يُتبع الآتي:ـ