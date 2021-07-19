مقلقل اللحم بالخطوات والمقادير طريقة عمل مقلقل اللحم بأسرع وألذ طريقة

مقلقل اللحم وطريقة تخضيره بأسرع خطوات للحصول على وجبة شهية وتتناسب مع أكلات عيد الأضحى المبارك والتي تتميز بكثرة وجبات اللحوم الأساسية بمناسبة كثرة الأضاحي فى عيد لذا يبحث الكثيرين عن طرق إعداد وجبات باللحم مميزة وغير تقليدية وتتميز طريقة عمل المقلقل باللحم بانها يمكنان تكون وجبة أفطار خفيفة وسريعة التحضير ويمكن تناولها بعد الانتهاء من مناسك الأضحية ويجتمع على تلك الوجبة التي يفضلها الكبار والصغار لتناولها بالخبز الطازج ومن الممكن أن تقدم بجانب الأزر. مكونات تحضر مقلقل اللحم تحضير وتجهيز مقدار كيلو من لحم الضأني ويتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة.

ثم تجهيز بهارات وتوابل اللحم.

وأيضاً ملعقة من الكمون المطحون وكمية ملح حسب الرغبة.

وكذلك يتم أخضار عدد اثنين من البندورة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.

ثم بسر مبشور مقدار حبيتين متوسطتين ومعهم فلفل احمر وفلفل اخضر حار.

ويتم إضافة ملعقة من الثوم المفروم الطازج مع ملعقتين من السمن البلدي.

وكذلك مقدار كوبين من الأرز الطويل. طريقة تحضير مقلقل اللحم فى البداية يتم إحضار وعاء ويوضع على نار حتى يصبح ساخناً ثم يضاف إليه كمية السمن الموجودة فى المكونات.

وبعد ذلك يتم أضافه قطع لحم الضأن حتى تصبح خالية من الدهون الداخلية وبعد ذلك يتم إنزال البصل المقطع إليها ثم مفروم الثوم وأخيراً يتم إضافة الفلفل الأحمر والأخضر الحار بعد تقطيعه وكل تلك الخطوات تتم بشكل متدرج.

ثم بعد أن يمتزج الخليط وينضج اللحم جيداً يضاف اليهم التوابل كالكمون وبهارات اللحم والمرقة ويترك الملح ليضاف فى آخر خطوة لأنه لا يساعد فى نضوح اللحم.

وكذلك يضاف إلى الخليط البندورة ويضاف عليها قليل من الماء بعد أن يتم غليه ويتم إضافة الأرز على خليط الماء والبندورة مع الخليط المعد من اللحم.

كذلك يتم إضافة الملح حسب الرغبة ويترك مقلقل اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح جاهز للتقديم. ويجب قبل ذلك عدم استخدام نفس لوح تقطيع الخضروات مع تقطيع اللحم والذي يجب أن يتم شطفه بماء بارد لتنظيفه من الدماء وباقة شوائب السلخ ولضمان الحصول علي لحم طري بعد عملية الطهي يجب إضافة عصير الليمون إليه أو بديل ذلك باستخدام ملعقة سكر صغيرة جداً وتلك نصائح لخطوات تحضير مقلقل اللحم.

مكونات تحضر مقلقل اللحمطريقة تحضير مقلقل اللحم الوسوم

مقلقل اللحم وطريقة تخضيره بأسرع خطوات للحصول على وجبة شهية وتتناسب مع أكلات عيد الأضحى المبارك والتي تتميز بكثرة وجبات اللحوم الأساسية بمناسبة كثرة الأضاحي فى عيد لذا يبحث الكثيرين عن طرق إعداد وجبات باللحم مميزة وغير تقليدية وتتميز طريقة عمل المقلقل باللحم بانها يمكنان تكون وجبة أفطار خفيفة وسريعة التحضير ويمكن تناولها بعد الانتهاء من مناسك الأضحية ويجتمع على تلك الوجبة التي يفضلها الكبار والصغار لتناولها بالخبز الطازج ومن الممكن أن تقدم بجانب الأزر. مكونات تحضر مقلقل اللحم تحضير وتجهيز مقدار كيلو من لحم الضأني ويتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة.

ثم تجهيز بهارات وتوابل اللحم.

وأيضاً ملعقة من الكمون المطحون وكمية ملح حسب الرغبة.

وكذلك يتم أخضار عدد اثنين من البندورة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.

ثم بسر مبشور مقدار حبيتين متوسطتين ومعهم فلفل احمر وفلفل اخضر حار.

ويتم إضافة ملعقة من الثوم المفروم الطازج مع ملعقتين من السمن البلدي.

وكذلك مقدار كوبين من الأرز الطويل. طريقة تحضير مقلقل اللحم فى البداية يتم إحضار وعاء ويوضع على نار حتى يصبح ساخناً ثم يضاف إليه كمية السمن الموجودة فى المكونات.

وبعد ذلك يتم أضافه قطع لحم الضأن حتى تصبح خالية من الدهون الداخلية وبعد ذلك يتم إنزال البصل المقطع إليها ثم مفروم الثوم وأخيراً يتم إضافة الفلفل الأحمر والأخضر الحار بعد تقطيعه وكل تلك الخطوات تتم بشكل متدرج.

ثم بعد أن يمتزج الخليط وينضج اللحم جيداً يضاف اليهم التوابل كالكمون وبهارات اللحم والمرقة ويترك الملح ليضاف فى آخر خطوة لأنه لا يساعد فى نضوح اللحم.

وكذلك يضاف إلى الخليط البندورة ويضاف عليها قليل من الماء بعد أن يتم غليه ويتم إضافة الأرز على خليط الماء والبندورة مع الخليط المعد من اللحم.

كذلك يتم إضافة الملح حسب الرغبة ويترك مقلقل اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح جاهز للتقديم. ويجب قبل ذلك عدم استخدام نفس لوح تقطيع الخضروات مع تقطيع اللحم والذي يجب أن يتم شطفه بماء بارد لتنظيفه من الدماء وباقة شوائب السلخ ولضمان الحصول علي لحم طري بعد عملية الطهي يجب إضافة عصير الليمون إليه أو بديل ذلك باستخدام ملعقة سكر صغيرة جداً وتلك نصائح لخطوات تحضير مقلقل اللحم.

مكونات تحضر مقلقل اللحمطريقة تحضير مقلقل اللحم

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