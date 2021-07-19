ماسك الخميرة والليمون لتفتيح البشرة وعلاج حب الشباب ومحاربة التجاعيد

ماسك الخميرة والليمون ، من أشهر وأفضل الماسكات الطبيعية للعناية للبشرة وتفتيحها، وحل جميع مشاكلها التي تزعج الكثير من السيدات، وذلك للظهور بمظهر يرضي كل سيدة، ولا تعد بحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل الصناعية أو أنواع المكياج المختلفة التي تحتوى على مواد كيميائية تضر البشرة، وعلاوة على ذلك فهي باهظة الثمن، خلاف الماسك الذي سوف نحضره فهو يحتوي على مكونات طبيعية مئة في المئة، بالإضافة إلى أنها متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، ويعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة والبقع الداكنة، وتوحيد لونها أيضاً، بالإضافة إلى إنه يعالج البشرة من حروق أشعة الشمس، كما يعالج حب الشباب، والرؤوس السوداء، والبثور، ويزيل الجلد الميت أيضاً، كما يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، ويقلل التجاعيد، كما تساعد الخميرة على تسمين الوجه، كما يمكنكم استخدام العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل ماسك البطاطس والزبادي، وماسك القهوة لتفتيح البشرة، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ماسك الخميرة والليمون.

مكونات ماسك الخميرة والليمون

يتكون ماسك الخميرة والليمون من مكونات سهلة وبسيطة تفتح البشرة وتكسبها النضارة والنعومة، وتمنع ظهور حب الشباب وتحارب التجاعيد، وتزيل التصبغات، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ماسك الخميرة والليمون لتفتيح ونضارة البشرة، وإزالة التصبغات، ومحاربة التجاعيد، بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم نخلطهم جيداً حتى تمتزج المكونات ويتجانس الخليط، وبذلك يكون ماسك الخميرة والليمون جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

إليكم في هذه الخطوات نوضح لكم طريقة استخدام الماسك، وهي كالآتي:

غسل الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب. ثم وضع الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة. ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويفضل تكرار الماسك أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج، (يناسب هذا الماسك جميع أنواع البشرة).

طريقة عمل ماسك الخميرة والزبادي

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الحميرة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه ملعقتين كبار من الخميرة وملعقتين كبار من الزبادي، ثم نخلطهم جيداً حتى تمتزج المكونات ويتجانس الخليط، وبذلك يكون الماسك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

طريقة التحضير

إليكم في هذه الخطوات نوضح لكم طريقة استخدام الماسك، وهي كالآتي: