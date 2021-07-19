أهم وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه ومنعه من التساقط بشكل سريع للغاية

لاشك أن من أهم المشكلات التى تؤرق الكثير من الشباب والفتيات هو مشكلة تساقط الشعر على الرغم من المحاولات المستميتة لابقاءه على ما كان عليه دون تساقطه لكن تظل عملية التساقط مستمرة سواء كان هذا يحدث بشكل متواصل أو متقطع خاصة مع الشباب وقد كان من بين أبرز اسباب التساقط بشكل سريع هو عم الإعتناء بصحة الشعر نعم فإن الشعر صحة وإعتناء خاص وأهم تلك العوامل التى تساعد على بقاء صحة الشعر هو عدم الإستخدام المفرط فى المواد الكيميائية من خلال الكريمات والجل والمثبتات المختلفة بكافة اشكالها والتى يتم استخدامها بشكل يومى دون اكتراث نحو ما تفعله هذه المستحضرات

العادات الخاطئة المسببة لتساقط الشعر بشكل مكثف

استخدام مواد ومستحضرات كيمائية ضارة استخدام الصبغات لدى الفتيات ذات المركبات والعناصر الكيمائية الصناعية المضرة استخدام المواد التى تساعد الشعر على نعومته بشكل وقتى من خلال الفرد وازالة التجاعيد الضغط النفسى الكبير والمستمر وتغير الحالة المزاجية والدخول فى حالة نفسية سيئة من أهم عوامل خسارة الشعر الذى يتضرر نظرا لما يمر به صاحبه وخاصة مع ازدياد المدة عدم الحصول على العناصر الغذائية الكافية لصحة الشعر استخدام الماء الساخن دائما فى تشطيف الشعر وغسله

أهم وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه والمحافظة على ما تبقى بعد التساقط بشكل سريع

لازال على رأس كافة الطرق والوصفات الطبيعية ذات الأهمية الأكبر هو زيت الخروع لما يتمتع به بفوائد هامة نظراً لإحتوائه على المواد الدهنية التى تقوم بتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر علاوة على أنه أيضاً يقوم بمحاربة الأنواع المختلفة من العناصر الضارة التى تصيب فروة الرأس وأبرزها البكتريا المختلفة فهوعلاج فعال للغاية ضد التساقط الذى يصيب أنواع الشعرالمختلفة كما أنه يناسب مختلف الأعمار سواء من الذكور أو الإناث

طريقة إستخدام زيت الخروع بالشكل الأمثل

يتم أولاً وضعه داخل الميكرويف لتخسينه لمدة 10 ثوان فقط أو يتم تدفئتة لثوان معدودة على النار مع الحرص على التدفئة فقط وليس التسخين الكامل وبعدها يتم وضعه باستخدام أطراف الأصابع على فروة الرأس مباشرة مع تدليكها ثم يتم شطفه بعد مرور 15 دقيقة والأفضل أن تتم عملية الشطف بإستخدام شامبو طبى مما لاشك فيه بحسب تصريحات المتخصصين بأن زيت الخروع هو الوصفة الاهم والافضل لعلاج التساقط مع التنعيم والتكثيف المتواصل لبصيلات الشعر