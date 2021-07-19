كيف أسوي فتة اللحمة الضاني بالخل والثوم والصلصة في عيد الأضحى

فتة اللحمة الضاني في عيد الأضحى من الأطباق الرئيسية التي يتم تحضيرها في أيام العيد حيث يتناولها الكثير كوجبه أفطار عند لقاء كل افراد الأسرة في صباح العيد. فتة اللحمة الضاني من الأطباق المشهورة في الدول العربية لأن لها مذاق وطعم رائع حيث يتم تقديمها مع اللحم و الأرز والخبز بالإضافة إلى الصلصة التي تجمل وجه طبق الفتة قدمي لأسرتك أفضل وأجمل طبق فتة باللحمة الضاني في أول أيام العيد بمكونات وطريقة سهلة وبسيطة عليكي تابعي معنا المقادير. طريقة عمل الفتة الضاني ومكوناتها طريقة عمل الفتة الضاني ومكوناتها المكونات.. لحمة ضاني: نصف كيلو.

الأرز الأبيض المصري: نصف كيلو.

خبز محمص: 2 رغيف.

بصلة متوسطة: الحجم عدد 1.

فص ثوم مفروم: عدد 5.

سمنة نباتي: عدد 2 ملعقة.

حبات من الهيل: عدد3.

ملح: ملعقة صغيرة.

فلفل اسود مطحون: نصف ملعقة صغيرة. مقادير صلصة فتة اللحمة الضاني مقدار 2 كوب من عصير الطماطم الفريش. 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.. فص ثوم مفروم فرم ناعم. 1 ملعقة صغيرة من القرفة. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني نضع طنجرة على النار فيها كمية من الماء ثم نضيف فيها حبات الحبهان والبصلة. تترك حتى تغلي ثم نضيف اللحم و التوابل من الملح والفلفل الأسود نغطى الطنجرة وتترك حتى يتم نضج اللحم. في وعاء اخر نضع فيه السمن ويرفع على النار حتى يذوب السمن و يسخن و نضع عليه الأرز. يتم تقليب الأرز مع السمن ثم نضيف إليهم مرقة اللحمة بكمية تناسب الأرز. يترك الأرز على النار حتى يغلي ثم يتم تهدئة النار علية ليتشرب المرقة و يغطى الوعاء ويترك ليتم نضج سوى الأرز. نحضر وعاء اخر صغير ونرفعه على النار به سمن و بعد أن يسخن نضيف عليه الثوم المفروم ونقلب حتى يتغير لون الثوم الى اللون الذهبي الفاتح. نضيف على الثوم عصير الطماطم الفريش وصلصة الطماطم ويتم وضع التوابل من الملح والفلفل الأسود والقرفة مع التحريك لكل هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج. إضافة القليل من مرق اللحم إلي مكونات الصلصة السابقة وتترك حتى تغلي وتتسبك فوق النار. نضع مقلاة على النار بها سمن و مفروم الثوم ونحرك حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح. نقوم بإضافة الخل ونحرك ثم يترك الثوم والخل حتى يغلي. نضيف الخل والثوم وكوب من مرقه اللحم ويترك مرة اخرى للغليان ثم يرفع من على النار. نحضر طبق كبير للتقديم ويتم صب خليط الخل والثوم بالمرقة فيه. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني نسكب الأرز ويفرد على الخبز ثم نضع صلصة الطماطم ثم نضع قطع اللحم فوق بعضها. الوسوم

فتة اللحمة الضاني في عيد الأضحى من الأطباق الرئيسية التي يتم تحضيرها في أيام العيد حيث يتناولها الكثير كوجبه أفطار عند لقاء كل افراد الأسرة في صباح العيد. فتة اللحمة الضاني من الأطباق المشهورة في الدول العربية لأن لها مذاق وطعم رائع حيث يتم تقديمها مع اللحم و الأرز والخبز بالإضافة إلى الصلصة التي تجمل وجه طبق الفتة قدمي لأسرتك أفضل وأجمل طبق فتة باللحمة الضاني في أول أيام العيد بمكونات وطريقة سهلة وبسيطة عليكي تابعي معنا المقادير. طريقة عمل الفتة الضاني ومكوناتها طريقة عمل الفتة الضاني ومكوناتها المكونات.. لحمة ضاني: نصف كيلو.

الأرز الأبيض المصري: نصف كيلو.

خبز محمص: 2 رغيف.

بصلة متوسطة: الحجم عدد 1.

فص ثوم مفروم: عدد 5.

سمنة نباتي: عدد 2 ملعقة.

حبات من الهيل: عدد3.

ملح: ملعقة صغيرة.

فلفل اسود مطحون: نصف ملعقة صغيرة. مقادير صلصة فتة اللحمة الضاني مقدار 2 كوب من عصير الطماطم الفريش. 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.. فص ثوم مفروم فرم ناعم. 1 ملعقة صغيرة من القرفة. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني نضع طنجرة على النار فيها كمية من الماء ثم نضيف فيها حبات الحبهان والبصلة. تترك حتى تغلي ثم نضيف اللحم و التوابل من الملح والفلفل الأسود نغطى الطنجرة وتترك حتى يتم نضج اللحم. في وعاء اخر نضع فيه السمن ويرفع على النار حتى يذوب السمن و يسخن و نضع عليه الأرز. يتم تقليب الأرز مع السمن ثم نضيف إليهم مرقة اللحمة بكمية تناسب الأرز. يترك الأرز على النار حتى يغلي ثم يتم تهدئة النار علية ليتشرب المرقة و يغطى الوعاء ويترك ليتم نضج سوى الأرز. نحضر وعاء اخر صغير ونرفعه على النار به سمن و بعد أن يسخن نضيف عليه الثوم المفروم ونقلب حتى يتغير لون الثوم الى اللون الذهبي الفاتح. نضيف على الثوم عصير الطماطم الفريش وصلصة الطماطم ويتم وضع التوابل من الملح والفلفل الأسود والقرفة مع التحريك لكل هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج. إضافة القليل من مرق اللحم إلي مكونات الصلصة السابقة وتترك حتى تغلي وتتسبك فوق النار. نضع مقلاة على النار بها سمن و مفروم الثوم ونحرك حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح. نقوم بإضافة الخل ونحرك ثم يترك الثوم والخل حتى يغلي. نضيف الخل والثوم وكوب من مرقه اللحم ويترك مرة اخرى للغليان ثم يرفع من على النار. نحضر طبق كبير للتقديم ويتم صب خليط الخل والثوم بالمرقة فيه. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني نسكب الأرز ويفرد على الخبز ثم نضع صلصة الطماطم ثم نضع قطع اللحم فوق بعضها.

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